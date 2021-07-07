07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu | İstanbul son zamanların en yağışlı dönemini geçiriyor. Şiddetli sağanak yağış megakentin trafiğini durma noktasına getirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. İstanbul'da ise aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 09:19
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu

RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.