Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve kaplan karşı karşıya! Kafese girdiğine pişman oldu

Son zamanlarda pitbull saldırıları gündemdeyken, hayvanat bahçesinden gelen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Köpeklerin en güçlü cinslerinden olan pitbull ve kaplanın ölümcül kapışması saniye saniye görüntülendi. Pitbullun kaplan karşısında bile oldukça korkusuz bir biçimde atak yapan taraf olması izleyenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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