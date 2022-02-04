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Haberler Galeri Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve kaplan karşı karşıya! Kafese girdiğine pişman oldu

Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve kaplan karşı karşıya! Kafese girdiğine pişman oldu

Son zamanlarda pitbull saldırıları gündemdeyken, hayvanat bahçesinden gelen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Köpeklerin en güçlü cinslerinden olan pitbull ve kaplanın ölümcül kapışması saniye saniye görüntülendi. Pitbullun kaplan karşısında bile oldukça korkusuz bir biçimde atak yapan taraf olması izleyenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 12:15
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Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve kaplan karşı karşıya! Kafese girdiğine pişman oldu

Köpeklerin en güçlü cinslerinden birisi olan pitbull ile kedigillerin en büyüğü kaplan karşı karşıya geldi.

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Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve kaplan karşı karşıya! Kafese girdiğine pişman oldu

Pitbullun kaplan karşısındaki korkusuzluğu büyük şaşkınlık yarattı.

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Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve kaplan karşı karşıya! Kafese girdiğine pişman oldu

Fakat bu karşılaşmanın sonu çok acı oldu.

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Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve kaplan karşı karşıya! Kafese girdiğine pişman oldu
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Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve kaplan karşı karşıya! Kafese girdiğine pişman oldu