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ABD'den İzmir'e geldi tatilde keşfetti! Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış

ABD'de çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun, eşiyle birlikte tatil için geldiği İzmir'in Dikili ilçesinde dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Orhun, kolonların dronla çektiği görüntüsünü Bergama Antik Kenti kazı ekibine gösterdi. Yapılan araştırmada kolonların Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 12:26
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ABD’den İzmir’e geldi tatilde keşfetti! Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış

ABD'de bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun (39), yaklaşık 1,5 yıl önce eşiyle birlikte tatil için geldiği İzmir'in Dikili ilçesinde dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Orhun, kolonların dronla çektiği görüntüsünü Bergama Antik Kenti kazı ekibine gösterdi. Kolonların Akalılar tarafından kurulan Atarneus Antik Kenti'ne ait liman olduğu belirlenirken, bölge 1'inci derece sit alanı ilan edildi.

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ABD’den İzmir’e geldi tatilde keşfetti! Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış

Orhun "Yüzerken sudaki yuvarlak kolona gözüm ilişti. Yerdeki başka taşlarla beraber buranın antik bir yapı olduğunu düşündüm. Yapının bazilika planına sahip olduğunu fark ettim. Durumu yetkililere bildirmemle birlikte araştırmalar yapıldı" dedi.

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ABD’den İzmir’e geldi tatilde keşfetti! Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış

ABD'de bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun, 2020 yılının yazında, eşiyle birlikte İzmir'in Dikili ilçesindeki kayınpederinin yanına tatile geldi. İsmetpaşa Mahallesi, Kabakum Yolu mevkisi sahilinde dalış yapan Orhun, su altında yuvarlak kolonlara rastladı. İznik'te gölde bulunan 2'nci yüzyıla ait bazilikaya benzemesi nedeniyle kolonların tarihi bir yapıya ait olabileceğini düşünen Orhun, dron ile görüntülerini çekip, durumu Bergama Antik Kenti kazı ekibinden Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Ateş ile İzmir ve Bergama Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

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ABD’den İzmir’e geldi tatilde keşfetti! Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan uzmanların 1 yıl süren araştırmaları sonucunda söz konusu yapının Akalılar tarafından kurulan ilk kent devleti olan Atarneus Antik Kenti'ne ait tarihi binlerce yıl öncesine dayanan antik liman olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından söz konusu limanın bulunduğu bölge 1'inci derece sit alanı ilan edildi.

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ABD’den İzmir’e geldi tatilde keşfetti! Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış

Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Kararda, Kabakum yolu mevkii sahilindeki limanın, tapulama harici alanda, deniz içinde kalan ve geç Antik döneme tarihlenen üç bölümlü iskele şeklinde liman kalıntısı olduğu belirtildi. Limanın, antik dönem sonrasındaki tektonik hareketler sonucunda meydana gelen topografik değişikliklerden sonra bile antik dönemden beri süregelen limancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğüne işaret eden mimari bir buluntu olduğuna dikkat çekilen kararda, "Söz konusu liman kalıntısının bulunduğu alanın 1'inci derece arkeolojik sit olarak ekli 1/25000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna karar verildi" denildi.