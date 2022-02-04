04 Şubat 2022, Cuma
ABD'den İzmir'e geldi tatilde keşfetti! Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış
ABD'de çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun, eşiyle birlikte tatil için geldiği İzmir'in Dikili ilçesinde dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Orhun, kolonların dronla çektiği görüntüsünü Bergama Antik Kenti kazı ekibine gösterdi. Yapılan araştırmada kolonların Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.02.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 12:26
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9