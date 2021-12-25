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Kocaeli'de yürekleri ağza getiren an! Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına araç çarptı

SON DAKİKA: Kocaeli'de iki çocuğu ile birlikte yürüdüğü sırada hafif ticari aracın çarptığı genç kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde kadının çarpışmanın şiddetiyle savrulduğu, iki çocuğun da korkuyla annelerinin yanına koştuğu görüldü.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 22:08
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Kocaeli’de yürekleri ağza getiren an! Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına araç çarptı

Kaza, 22 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Seyman Mahallesi D-130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda iki çocuğu ile birlikte yürüyen Zehra Uzunoğlu Koral'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

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Kocaeli’de yürekleri ağza getiren an! Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına araç çarptı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı.

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Kocaeli’de yürekleri ağza getiren an! Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına araç çarptı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Kocaeli’de yürekleri ağza getiren an! Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına araç çarptı

Zehra Uzunoğlu Koral, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Koral'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kocaeli’de yürekleri ağza getiren an! Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına araç çarptı

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki çocuğu ile birlikte yürüyen Zehra Uzunoğlu Koral'a hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı, genç kadının da çarpışmanın şiddetiyle savrulduğu görülüyor.

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