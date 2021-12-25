Kocaeli'de yürekleri ağza getiren an! Çocuklarıyla birlikte yürüyen kadına araç çarptı

SON DAKİKA: Kocaeli'de iki çocuğu ile birlikte yürüdüğü sırada hafif ticari aracın çarptığı genç kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde kadının çarpışmanın şiddetiyle savrulduğu, iki çocuğun da korkuyla annelerinin yanına koştuğu görüldü.