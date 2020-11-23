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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Balıkesir'de zeytin hasadı: 10 bin kişiye iş kapısı açıldı Balıkesir'de zeytin hasadı: 10 bin kişiye iş kapısı açıldı Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kasım ayı ile birlikte başlayan zeytin hasadı devam ediyor. 10 milyon dolayında ağacın bulunduğu zeytinliklerde yaklaşık 10 bin kişi yevmiye ile çalışıyor. İşçiler, zeytin toplayarak günde 90 ila 120 lira arasında para kazanıyor. Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:05
Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden 10 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı sürüyor. Zeytinin dökülme riskine karşı hasada erken üreticiler, her geçen gün zeytinyağı veriminin de arttığını belirtiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
15 gün önceye kadar 9-10 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde edilirken, zeytinlerin yağlanmasıyla şimdilerde 6- 7 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde edilmeye başlandı.
Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Bu sene zeytin fazla yok ama yine de Edremit Körfez ilçelerinden ve körfez ilçesi dışındaki komşu ilçelerden gelen işçilerle birlikte bugün için zeytinlik alanlarda takriben 8-10 bin işçi çalışmaktadır" dedi.
Zeytinin sıkılmasıyla elde edilen yağ veriminin her geçen gün daha da arttığını söyleyen zeytin üreticisi Hasan Dayı, "2020-2021 sezonu zeytin hasadımız başladı.
15 gün önceye kadar yaptığımız hasatta elde ettiğimiz 9-10 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ederken, bu rakam şu günlerde 6,5- 7 kilogram zeytine düştü.