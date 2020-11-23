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Balıkesir'de zeytin hasadı: 10 bin kişiye iş kapısı açıldı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kasım ayı ile birlikte başlayan zeytin hasadı devam ediyor. 10 milyon dolayında ağacın bulunduğu zeytinliklerde yaklaşık 10 bin kişi yevmiye ile çalışıyor. İşçiler, zeytin toplayarak günde 90 ila 120 lira arasında para kazanıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:05
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Balıkesir'de zeytin hasadı: 10 bin kişiye iş kapısı açıldı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden 10 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı sürüyor. Zeytinin dökülme riskine karşı hasada erken üreticiler, her geçen gün zeytinyağı veriminin de arttığını belirtiyor.

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Balıkesir'de zeytin hasadı: 10 bin kişiye iş kapısı açıldı

15 gün önceye kadar 9-10 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde edilirken, zeytinlerin yağlanmasıyla şimdilerde 6- 7 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde edilmeye başlandı.

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Balıkesir'de zeytin hasadı: 10 bin kişiye iş kapısı açıldı

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Bu sene zeytin fazla yok ama yine de Edremit Körfez ilçelerinden ve körfez ilçesi dışındaki komşu ilçelerden gelen işçilerle birlikte bugün için zeytinlik alanlarda takriben 8-10 bin işçi çalışmaktadır" dedi.

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Balıkesir'de zeytin hasadı: 10 bin kişiye iş kapısı açıldı

Zeytinin sıkılmasıyla elde edilen yağ veriminin her geçen gün daha da arttığını söyleyen zeytin üreticisi Hasan Dayı, "2020-2021 sezonu zeytin hasadımız başladı.

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Balıkesir'de zeytin hasadı: 10 bin kişiye iş kapısı açıldı

15 gün önceye kadar yaptığımız hasatta elde ettiğimiz 9-10 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ederken, bu rakam şu günlerde 6,5- 7 kilogram zeytine düştü.