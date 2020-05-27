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Haberler Galeri ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri

ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri

ŞOK'ta haftanın sürpriz ürünler satışa çıktı. 27 Mayıs tarihli aktüel ürünler listesinde birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Oyuncak çeşitlerinden ev ürünlerine, hijyen setinden davul fırına, temizlik ürünlerinden sineksavar ürünlerine sürpriz indirimler belli oldu. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Haftanın ŞOK indirimlerini bu sayfada derledik. İşte 27 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:42
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ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri

ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlere çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Clear şampuan 18,90 yerine 10,00 TL'ye satılacak. Colgate aktif beyazlık diş macunu, Palmolive duş jeli, saç fırçası hediyeli Pantene şampuan katalogda ilk sıralarda yer aldı. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini sayfamızda dereledik. İşte 27 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
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ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
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ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
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ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri