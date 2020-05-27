ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri

ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlere çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Clear şampuan 18,90 yerine 10,00 TL'ye satılacak. Colgate aktif beyazlık diş macunu, Palmolive duş jeli, saç fırçası hediyeli Pantene şampuan katalogda ilk sıralarda yer aldı. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini sayfamızda dereledik. İşte 27 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...