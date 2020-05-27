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ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
ŞOK'ta haftanın sürpriz ürünler satışa çıktı. 27 Mayıs tarihli aktüel ürünler listesinde birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Oyuncak çeşitlerinden ev ürünlerine, hijyen setinden davul fırına, temizlik ürünlerinden sineksavar ürünlerine sürpriz indirimler belli oldu. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Haftanın ŞOK indirimlerini bu sayfada derledik. İşte 27 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:42
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