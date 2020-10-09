ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...

ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK marketlerin cumartesi günü başlayan kampanyalı ürünler listesi merak ediliyor. Sizler için en güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...