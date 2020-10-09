09 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...

ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...

ŞOK hafta sonu kampanyalarının neler olduğu merak ediliyordu. Bu hafta sonu ŞOK marketlerde sürpriz ürünler yer alıyor. Petek kurutmalık, alüminyum kurutmalık, ahşap tuvalet kağıtlığı, ayak paspası, 2'li banyo paspas takımı, kadın wellsoft ev patiği, kadın kısa konç çorap, baskılı kadın terliği gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK 10 Ekim aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsini.ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 17:03
  • 1
  • 13
ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...

ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK marketlerin cumartesi günü başlayan kampanyalı ürünler listesi merak ediliyor. Sizler için en güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte ŞOK 10 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...

Dik Süpürge

• El süpürgesi olarak kullanım imkanı
•1.5 L toz hazne kapasitesi
•Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
•Motor koruma filtresi
•Üçgen yer aparatı
•5 m kablo uzunluğu
•6 m çalışma yarıçapı

  • 3
  • 13
ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...

Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı
• Yıkanabilir
•Koruyucu kapak
•Pille çalışır, 1,5V, 1xAA

  • 4
  • 13
ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...

Kablolu Kulaklık
• 3,5 mm Jak girişi
• 1,2 mt kablo uzunluğu
• Çağrı, müzik başlatma ve durdurma

  • 5
  • 13
ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...

Led Işıklı Makyaj Aynası
•Dokunmatik ışık şiddeti ayar düğmesi
• 16 adet led ışık
• 180 Derece açı ile dönebilir ayna
• 4 adet AA pil ile çalışır