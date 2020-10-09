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ŞOK hafta sonu sürprizleri! 10-13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Petek kurutmalık, paspas takımı...
ŞOK hafta sonu kampanyalarının neler olduğu merak ediliyordu. Bu hafta sonu ŞOK marketlerde sürpriz ürünler yer alıyor. Petek kurutmalık, alüminyum kurutmalık, ahşap tuvalet kağıtlığı, ayak paspası, 2'li banyo paspas takımı, kadın wellsoft ev patiği, kadın kısa konç çorap, baskılı kadın terliği gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK 10 Ekim aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsini.ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:59Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 17:03