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Dolu sonrası brandaya hücum ettiler! Sipariş yağıyor

Artan dolu yağışları araç brandasına talebi katladı. Üreticilerin satışları yüzde 30 arttı. Standart ve özel dikim olarak ikiye ayrılan brandalar, 120 ila 1.000 TL arasında değişiyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 09:44
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Dolu sonrası brandaya hücum ettiler! Sipariş yağıyor

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle artan dolu yağışları araç brandasına olan talebi katladı. Dolu uyarılarına karşı araçlarını battaniye- kilim-yorgan gibi ürünlerle kapatıp geçici çözüm üretmeye çalışan vatandaşlar, kalıcı çözüm için de branda siparişlerini artırdı.

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Dolu sonrası brandaya hücum ettiler! Sipariş yağıyor

Meteorolojinin her dolu uyarısı öncesi branda üreticilerinin mesaileri katlanırken satışları da bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 30 artış yakaladı.

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Dolu sonrası brandaya hücum ettiler! Sipariş yağıyor

Brandaya yönelik internet aramaları ise yüzde 100 arttı. Standart ve özel dikim olmak üzere ikiye ayrılan brandalar 120 ila 1.000 TL arasında değişiyor.

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Dolu sonrası brandaya hücum ettiler! Sipariş yağıyor

LÜKS ARACA ÖZEL DİKİM
Sözan Branda'nın sahibi Nazım Doğan, önceki gün yapılan dolu uyarısının ardından inanılmaz bir taleple karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

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Dolu sonrası brandaya hücum ettiler! Sipariş yağıyor

"22 yıllık esnafım. Telefonumun böyle çaldığını hiç görmedim. Sabahtan beri susmuyor" diyen Doğan, her 10 aramadan birinin talebe dönüştüğü söyledi.