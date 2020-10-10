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10 Ekim 2020, Cumartesi
Dolu sonrası brandaya hücum ettiler! Sipariş yağıyor
Artan dolu yağışları araç brandasına talebi katladı. Üreticilerin satışları yüzde 30 arttı. Standart ve özel dikim olarak ikiye ayrılan brandalar, 120 ila 1.000 TL arasında değişiyor.
Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 09:44