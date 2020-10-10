Dolu sonrası brandaya hücum ettiler! Sipariş yağıyor

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle artan dolu yağışları araç brandasına olan talebi katladı. Dolu uyarılarına karşı araçlarını battaniye- kilim-yorgan gibi ürünlerle kapatıp geçici çözüm üretmeye çalışan vatandaşlar, kalıcı çözüm için de branda siparişlerini artırdı.