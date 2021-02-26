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Haberler Galeri Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

Sırtında oluşan yarayı sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları gerçeği öğrenince dehşete düştüler. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 06:13
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Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

Sırtında sivilce olduğunu sanan bir kişi ağrı şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım istedi.

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Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçekle karşı karşıya kaldılar.

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Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

Genç adamın sırtındakini çıkarabilmek için kolları sıvayan arakadaşları o anları ise telefonuyla kaydetti.

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Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

İşte sivilce zanneden adamın sırtından çıkanlar.

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Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü