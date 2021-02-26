Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

Sırtında oluşan yarayı sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları gerçeği öğrenince dehşete düştüler. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 06:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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