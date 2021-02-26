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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü Sırtındaki yarayı sivilce sandı ama gerçek bambaşka çıktı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü Sırtında oluşan yarayı sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları gerçeği öğrenince dehşete düştüler. İşte o anlar... Giriş Tarihi: 26.02.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 06:13
Sırtında sivilce olduğunu sanan bir kişi ağrı şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçekle karşı karşıya kaldılar.
Genç adamın sırtındakini çıkarabilmek için kolları sıvayan arakadaşları o anları ise telefonuyla kaydetti.
İşte sivilce zanneden adamın sırtından çıkanlar.