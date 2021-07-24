ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 24 Temmuz ŞOK kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. Hafta sonu indirimlerini merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta sonu hangi ürünlerin olacağına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları neler? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte ŞOK 24-27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...