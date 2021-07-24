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Haberler Galeri ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 24 Temmuz ŞOK kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. Hafta sonu indirimlerini merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta sonu hangi ürünlerin olacağına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları neler? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte ŞOK 24-27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2021 09:20
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ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 24-27 Temmuz indirimleri başladı. ŞOK marketlerde her hafta sonu satışa çıkan kampanyalı ürünler listesinde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Hafta sonu indirimlerini sizleri çin hazırladığımız haberimizden görüntüleyebilir, markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu hafta sonu el dikiş makines, dijital bambu baskül, profesyonel saç kurutma makinesi, otomatik köpük&dezenfektan makinesi gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda birleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

El Dikiş Makinesi

• Tek iple düz dikiş Kot, yün vederi dikimi İplik sarılı masura dahil 4 AA pil ile çalışır (Piller dahil değildir)

Stok 15.000 adet

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ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dijital Bambu Baskül

• Işıklı dijital LCD ekran

• Dayanıklı, doğal, bambu platform

• Otomatik açılıp kapanabilme Maks 180 kgkapasite

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ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

• 2200 w

• Profesyonel AC motor

• 3 kademeliısı ayarı

• 2,5 cmkablo

• Emniyet termostadı

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ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Otomatik Köpük & Dezenfektan Makinesi

• 250ml Kapasite
• Köpük sabun, bulaşık deterjanı veya el dezenfektanı ile kullanım Otomatik sensör sistemi
• Karışım hazırlama şişesi dahil
• Çalışma gösterge ışığı
• 4 AA pil ile çalışır (Dahil değildir)
• Sabun dahil değildir