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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmış, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yapılan araştırma sonucunda yaşlı çiftin kiralık katil tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kiralık katilin asıl hedefindeki Hüseyin K. ilk kez konuştu. Esra Taş ile kısa süreli bir ilişkisinin olduğunu onun dışında bir şey yaşamadıklarını belirten Hüseyin K., "Olay gecesi benim evimde de ailemden 5 kişi vardı. Bende ailemi kaybedebilirdim. Metin amca ve Nejla teyze için çok üzgünüm. Bende soruşturmayı takip edeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 08:26
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 25 şüpheliden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamit Uzbek tutuklanmıştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

'BENİM AİLEMDEN DE 5 KİŞİ ÖLEBİLİRDİ'
Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ilk kez SABAH'a konuştu. Olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Hüseyin K., "Benim Esra ile kısa süreli bir ilişkim oldu.