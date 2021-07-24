Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmış, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yapılan araştırma sonucunda yaşlı çiftin kiralık katil tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kiralık katilin asıl hedefindeki Hüseyin K. ilk kez konuştu. Esra Taş ile kısa süreli bir ilişkisinin olduğunu onun dışında bir şey yaşamadıklarını belirten Hüseyin K., "Olay gecesi benim evimde de ailemden 5 kişi vardı. Bende ailemi kaybedebilirdim. Metin amca ve Nejla teyze için çok üzgünüm. Bende soruşturmayı takip edeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 08:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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