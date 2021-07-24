24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor…
Modern yaşamla birlikte depresyona yatkınlık ve antidepresan kullanma oranları artarken bu dönemde doğanın bize sunduğu mucizevi besinlerden faydalanabiliriz. Bu besinlerin başında gelen kaju, doğal antidepresanlar arasında yer alıyor. A Haber ekranına konuşan uzmanların açıklamalarına göre, vücuttaki serotonin miktarını artırarak depresyonla mücadelede destek veren kajunun birçok mucizevi faydası bulunuyor. Peki kajunun faydaları nelerdir? İşte kajunun daha önce duymadığınız inanılmaz faydaları...
Giriş Tarihi: 24.07.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 11:28
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