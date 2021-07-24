24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor…

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor…

Modern yaşamla birlikte depresyona yatkınlık ve antidepresan kullanma oranları artarken bu dönemde doğanın bize sunduğu mucizevi besinlerden faydalanabiliriz. Bu besinlerin başında gelen kaju, doğal antidepresanlar arasında yer alıyor. A Haber ekranına konuşan uzmanların açıklamalarına göre, vücuttaki serotonin miktarını artırarak depresyonla mücadelede destek veren kajunun birçok mucizevi faydası bulunuyor. Peki kajunun faydaları nelerdir? İşte kajunun daha önce duymadığınız inanılmaz faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 11:28
  • 1
  • 13
Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor…

Kuruyemişler içinde en çok tercih edilenlerden biri olan kaju, her gün düzenli olarak tüketildiğinde direk beyni etkileyerek vücuttaki serotonin miktarı artıracağı için kendinizi hem daha mutlu hem de daha zinde hissedersiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor…

SAĞLIKLI UYKU VE DÜZENLİ RUH HALİ SAĞLAR

Düzenli olarak kaju tüketen bireylerde serotonin seviyesi arttığı için bu kişilerde daha sağlıklı uyku, daha düzenli bir ruh hali, endişeden yoksun bir ruh hali, motivasyon yüksekliğinin daha yüksek olduğu görülmüş bu çalışmalarda.

  • 3
  • 13
Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor…

Aynı zamanda baktığımız zaman kaju vücut için gerekli olan diğer vitamin ve mineraller açısından zengin bileşenleri içerdiği için normal beslenmede önerdiğimiz yağlı tohumlardan bir tanesi.

  • 4
  • 13
Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor…

CİLT SAĞLIĞI İÇİN DE OLDUKÇA FAYDALI

Kaju hem lezzetli hem sağlıklı olması sebebiyle her gün tüketilmesi gereken atıştırmalıklardan biri. Günde dört tane kaju tüketildiğinde vücutta meydana gelen değişimler inanılmaz!

  • 5
  • 13
Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor…

Kajunun faydaları nelerdir? Günde dört kaju tüketildiğinde vücuda etkisi nedir? İşte kajunun daha önce duymadığınız inanılmaz faydaları...