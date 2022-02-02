ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 5 Şubat'ta başlayacak indirim listesinde sürpriz ürünler bulunuyor. Çok amaçlı dolap, tekli portmanto, tekli dilsiz uşak, çift kişilik fitilli yorgan, visco dolgulu yastık, 2'li sıvı sabunluk, düzenleyici raf, kapaklı yumurta saklama kabu, havluluk gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? İşte ŞOK 5-8 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.02.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 16:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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