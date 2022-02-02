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Haberler Galeri ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 5 Şubat'ta başlayacak indirim listesinde sürpriz ürünler bulunuyor. Çok amaçlı dolap, tekli portmanto, tekli dilsiz uşak, çift kişilik fitilli yorgan, visco dolgulu yastık, 2'li sıvı sabunluk, düzenleyici raf, kapaklı yumurta saklama kabu, havluluk gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? İşte ŞOK 5-8 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 16:53
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ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK hafta sonu indirimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin her hafta sonu başlatığı aktüel ürünler listesinde neler olduğu araştırılmaya başlandı. 5-8 Şubat'ta geçerli olacak indirim listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 5-8 Şubat aktüel ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

8 Sepetli Çok Amaçlı Dolap

Tekli Dilsiz Uşak

Tekli Portmanto

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ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Çift Kişilik Fitilli Yorgan

Visco Dolgulu Yastık

Fitilli 2'li Yastık Kılıfı

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ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Luna Mutfak Sıvı Sabunluk

Viva 2'li Sıvı Sabunluk

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ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Düzenleyici Raf

Kapaklı Yumurta Saklama Kabı