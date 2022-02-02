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Haberler Galeri 3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta...

3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta...

A101 3 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 marketlerde yarından itibaren satışa çıkacak kampanya listesinde çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Markete uğramadan önce güncel indirimlerden haberdar olmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz haberimizi inceleyebilirsiniz. Merakla bekklenen yeni hafta A101 kataloğu ahaber.com.tr'de...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2022 17:17
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3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101’de bu hafta...

A101'de bu hafta neler var? 3 Şubat 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 marketlerin perşembe günü kampanyaları merakla araştırılıyor. Teknolojiden züccaciye ürünlerine kadar birçok çeşit ürünün yer aldığı 3 Şubat kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, A101 3 Şubat indirimleri neler? A101'de hangi ürünler indirime girecek? İşte A101 3 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101’de bu hafta...

Samsung 58AU7000 58" 4K Crystal UHD TV

- 3 adet HDMI çıkışı
- 1 adet USB çıkışı
- Dahili HD uydu alıcısı
- USB'den film, müzik, fotoğraf
- 20 W ses çıkış gücü
- Yeni seri
- Ücretsiz montaj
- 3 tarafı çerçevesiz tasarım
- Youtube / Netflix
- Tek kumanda özelliği
- Bluetooth
- Smart TV
- uhd tv
- Crystal UHD
- 58" 146 CM

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3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101’de bu hafta...

Onvo OV50F353 50" Ultra Android Smart Led Tv

-Dahili UHD uydu alıcısı
- 4K Ultra HD
- Smart TV
- Ultra ince çerçeve
- 4 çekirdekli işlemci
- 1,5 GB Ram
- 8 GB dahili hafıza
- Kablosuz görüntü aktarma
- USB 2x media player
- Dahili wi-fi
- 1000 hz
- HDR 10
- 3x HDMI
- DVB-T2/C Yayın desteği
- EBA TV uyumlu

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3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101’de bu hafta...

Hi Level 43'' Full Hd Android Smart Led TV

-1 adet Scart girişi
-2 adet HDMI girişi
-1 adet USB girişi
-HD-DVB-T/C/S2 (MPEG 4)
-PC IN (VGA üzerinden)
-Dahili HD Uydu alıcılı
-2 yıl Sunny güvencesindedir.
-Duvara asma aparatı yoktur.
-43" 109 cm

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3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101’de bu hafta...

Seg SRF2832/ ST 283 Buzdolabı

- Çift kapı
-LED aydınlatma
-Değiştirilebilir kapı açılış yönü
-Statik soğutma sistemi
-Soğutucu Hacmi: 201 L
Dondurucu Hacmi : 42 L
Enerji Tüketimi : 0,610 kWh/24 saat
Dondurma Kapasitesi: 2,6 kg/24 Saat
-2 Yıl Garanti
- 14 iş gününde teslimat