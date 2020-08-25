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Haberler Galeri ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Atıştırmalık ürünler ve bakım ürünlerinin yer aldığı ŞOK 26 Ağustos kataloğundaki sürpriz ürünlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Parfümden diş fırçasına, hamburger ekmeğinden dondurma çeşitlerine birbirinden muhteşem ürünler bu katalogda satışa çıkıyor. ŞOK çarşamba indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar için indirim listesine sayfamızda derledik. Peki, bu hafta ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:56
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ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Bu hafta sürpriz ürünlerin müşterilerini bekliyor olacak. Pril hepsi bir arada tablet 30'lu, cips çeşitleri, bisküvi, dondurma, 6x200ml meyve suyu, mısır konservesi, hamburger ekmeği, sandviç ekmeği, tost ekmeği, diş fırçası gibi çeşit çeşit ürünler çarşamba günü satışa çıkıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Pril Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir

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ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Cerezza Tv
Cheetos Fırından
Cheetos Taş Pati Makas

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ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Ülker Biskrem Ruby Duble Keşif
Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3'lü
Algida Boom Boom

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ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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