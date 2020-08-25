ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Bu hafta sürpriz ürünlerin müşterilerini bekliyor olacak. Pril hepsi bir arada tablet 30'lu, cips çeşitleri, bisküvi, dondurma, 6x200ml meyve suyu, mısır konservesi, hamburger ekmeği, sandviç ekmeği, tost ekmeği, diş fırçası gibi çeşit çeşit ürünler çarşamba günü satışa çıkıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...