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ŞOK çarşamba indirimleri dolu dolu! ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Atıştırmalık ürünler ve bakım ürünlerinin yer aldığı ŞOK 26 Ağustos kataloğundaki sürpriz ürünlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Parfümden diş fırçasına, hamburger ekmeğinden dondurma çeşitlerine birbirinden muhteşem ürünler bu katalogda satışa çıkıyor. ŞOK çarşamba indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar için indirim listesine sayfamızda derledik. Peki, bu hafta ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:56
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