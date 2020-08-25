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Türkiye'de kazıdan 8500 yıllık insan iskeleti çıktı! Batı Anadolu'dan günümüze gelen insan iskeleti
Kazılar Dairesi Başkanlığı, Bitlis'te yapılan kazıda 8 bin 500 yılık insan iskeletine rastlandığını açıkladı. 9 bin yıl öncesinde bölgede yaşam yeri olduğu tespit edilirken, en az 500 yıl boyunca kalınıldığı belirtildi. Türkiye'de yapılan kazıda bulunan 8 bin 500 yıllık insan iskeleti dünya çapında yankı uyandırdı. Kazının içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 19:02
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