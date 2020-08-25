Alanda yapılan kazı çalışmalarında kemik ve taşlardan yapılmış aletlerin yanı sıra ilk kez insan iskeletine ulaşıldı. Kazı yetkilileri, alandaki avluda bulunan insan iskeletinin Batı Anadolu'dan günümüze ulaşan en eski insan iskeleti olarak değerlendirilerek uzmanlar tarafından cinsiyeti ve hangi dönemde yaşadığının belirlenmesi için özel çalışma yapılacağını ifade etti.

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