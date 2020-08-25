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Haberler Galeri Türkiye'de kazıdan 8500 yıllık insan iskeleti çıktı! Batı Anadolu'dan günümüze gelen insan iskeleti

Türkiye'de kazıdan 8500 yıllık insan iskeleti çıktı! Batı Anadolu'dan günümüze gelen insan iskeleti

Kazılar Dairesi Başkanlığı, Bitlis'te yapılan kazıda 8 bin 500 yılık insan iskeletine rastlandığını açıkladı. 9 bin yıl öncesinde bölgede yaşam yeri olduğu tespit edilirken, en az 500 yıl boyunca kalınıldığı belirtildi. Türkiye'de yapılan kazıda bulunan 8 bin 500 yıllık insan iskeleti dünya çapında yankı uyandırdı. Kazının içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 19:02
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Türkiye'de kazıdan 8500 yıllık insan iskeleti çıktı! Batı Anadolu'dan günümüze gelen insan iskeleti

Bilecik'te bir apartmanın bahçesindeki Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında 8 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen insan iskeleti bulundu.

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Türkiye'de kazıdan 8500 yıllık insan iskeleti çıktı! Batı Anadolu'dan günümüze gelen insan iskeleti

Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide görülen seramik parçaları üzerine Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kazı çalışmaları sürüyor.

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Türkiye'de kazıdan 8500 yıllık insan iskeleti çıktı! Batı Anadolu'dan günümüze gelen insan iskeleti

TÜBİTAK tarafından buluntu ahşap parçalara yapılan yaş tayini analizlerinde yerleşmenin 9 bin yıl öncesine dayandığı ve en az 500 yıl boyunca kesintisiz yaşamın devam ettiği belirlendi.

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Türkiye'de kazıdan 8500 yıllık insan iskeleti çıktı! Batı Anadolu'dan günümüze gelen insan iskeleti

Alanda yapılan kazı çalışmalarında kemik ve taşlardan yapılmış aletlerin yanı sıra ilk kez insan iskeletine ulaşıldı. Kazı yetkilileri, alandaki avluda bulunan insan iskeletinin Batı Anadolu'dan günümüze ulaşan en eski insan iskeleti olarak değerlendirilerek uzmanlar tarafından cinsiyeti ve hangi dönemde yaşadığının belirlenmesi için özel çalışma yapılacağını ifade etti.
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Türkiye'de kazıdan 8500 yıllık insan iskeleti çıktı! Batı Anadolu'dan günümüze gelen insan iskeleti

'İSKELET 8 BİN 500 YILLIK'

Kazılar Dairesi Başkanlığı da sosyal medya hesabından insan iskeleti ve kazı alanı fotoğraflarını paylaşarak, "Bilecik Bahçelievler Mahallesi kazılarımızda, 8 bin 500 yıllık bir iskelet bulundu. Bugüne kadar bilinen en eski Bilecikli. Heyecan verici bulgular için kazmaya devam" yazdı.