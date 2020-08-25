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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç olayında soruşturmayı değiştirecek konuşma! 2 gün önce…

Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç olayında soruşturmayı değiştirecek konuşma! 2 gün önce…

Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, Şiar'ın kardeşlerinin anlattıkları sonrası küçük çocuğun annesi tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ifade veren doktorun yeni açıklamalarını canlı yayında aktardı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:48
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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç olayında soruşturmayı değiştirecek konuşma! 2 gün önce…

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç olayında soruşturmayı değiştirecek konuşma! 2 gün önce…

Müge Anlı'nın Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili anlattığı yeni iddialar şoke etti. Daha önce çelişkili ifadeler veren Gülüzar Amanet, Şiar'ın 13 yaşına gelmeden öleceğini rüyasında gördüğünü belirtti. Oğlunu elleri ve ayakları kesik şekilde rüyasında gördüğünü belirten Amanet, yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç olayında soruşturmayı değiştirecek konuşma! 2 gün önce…

Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın komşuları canlı yayına bağlanarak evdeki çocukları sürekli dövdüklerini belirtti ve küçük Şiar'ın ölümünden Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu akıllara getirirken Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ifade veren doktorun yeni açıklamaları herkesi şoke etti.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç olayında soruşturmayı değiştirecek konuşma! 2 gün önce…

YANGINDAN 32 SAAT ÖNCE…

Şiar Kılıç'ın öldüğü yangından 32 saat önce Hami Kıcı'yı hastaneye götüren Gülüzar Amanet'in doktora "Oğlum öldü" dediği ileri sürüldü. Doktora söylediği sözlere mantıklı bir açıklama getirmeyen Gülüzar'ın savunması Müge Anlı'yı çıldırttı. Daha önce sözleri sorulan Gülüzar, gece rüyasında oğlunun öldüğünü görmesi üzerine böyle bir açıklama yaptığını belirtmişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç olayında soruşturmayı değiştirecek konuşma! 2 gün önce…

SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRECEK KONUŞMA

O ifadeyi veren doktorla iletişime geçen Müge Anlı, soruşturmayı değiştirecek sözleri canlı yayında aktardı. Hastanede görevli olan doktor, yangından iki gün önce yüksek şeker nedeniyle hastaneye geldiklerini ve Hami'nin ağladığını ileri sürdü. Hami'yi ağlarken görmesinin üzerine 'Bir yakınınızı mı kaybettiniz?' sorusunu sorduğunu belirten doktor, araya giren Gülüzar'ın 'İki saat önce 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. Normalde ortalığı yıkmam lazımdı." dedi

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