Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç olayında soruşturmayı değiştirecek konuşma! 2 gün önce…

SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRECEK KONUŞMA

O ifadeyi veren doktorla iletişime geçen Müge Anlı, soruşturmayı değiştirecek sözleri canlı yayında aktardı. Hastanede görevli olan doktor, yangından iki gün önce yüksek şeker nedeniyle hastaneye geldiklerini ve Hami'nin ağladığını ileri sürdü. Hami'yi ağlarken görmesinin üzerine 'Bir yakınınızı mı kaybettiniz?' sorusunu sorduğunu belirten doktor, araya giren Gülüzar'ın 'İki saat önce 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. Normalde ortalığı yıkmam lazımdı." dedi