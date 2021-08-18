ŞOK çarşamba indirimleri: 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler satışa çıktı

ŞOK 18 Ağustos Çarşamba indirimleri neler? ŞOK marketlerde bu hafta satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Royal Gpurmet Dondurma Çeşitleri, Eti Gong, Toka&Taç Çeşitleri, Pantene şampuan çeşitleri ve saç kremi gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK market güncel aktüel kataloğu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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