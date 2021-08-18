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Haberler Galeri ŞOK çarşamba indirimleri: 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler satışa çıktı

ŞOK çarşamba indirimleri: 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler satışa çıktı

ŞOK 18 Ağustos Çarşamba indirimleri neler? ŞOK marketlerde bu hafta satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Royal Gpurmet Dondurma Çeşitleri, Eti Gong, Toka&Taç Çeşitleri, Pantene şampuan çeşitleri ve saç kremi gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK market güncel aktüel kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:34
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ŞOK çarşamba indirimleri: 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler satışa çıktı

ŞOK çarşamba indirimleri neler? 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. Bu hafta sürpriz ürünlerin yer aldığı ŞOK marketlerin güncel kampanyalarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK çarşamba indirimleri: 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler satışa çıktı

Royal Gourmet Dondurma Çeşitleri

* 850 ml
* Yaz Ferahlığı/Belçika Çikolatası

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ŞOK çarşamba indirimleri: 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler satışa çıktı

Bravo Junior Multipack

* 360 ml - Tria Çikolatalı/Badem/Antep fıstığı

Eti Gong

* Ballı Hardallı
* 68 gr

  • 4
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ŞOK çarşamba indirimleri: 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler satışa çıktı

Toka & Taç Çeşitleri

adet 4,95 TL

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ŞOK çarşamba indirimleri: 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler satışa çıktı

Duru Sıvı Sabun

* Avokado yağlı

* 750 ml