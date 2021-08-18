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Haberler Galeri Aşure Günü selamlaşma mesajları: 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü kutlama mesajları burada!

Aşure Günü selamlaşma mesajları: 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü kutlama mesajları burada!

Aşure Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam aleminin heyecanla beklediğiAşure Günü bugün itibarıyla idrak ediliyor. Aşura Günü'nün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresi'nin "On geceye yemin olsun" mealindeki ikinci ayetinin tefsirinden öğrenilmektedir. Aşure Günü ile ilgili en güzel mesajları sizler için sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü selamlaşma ve kutlama mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:23
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Aşure Günü selamlaşma mesajları: 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü kutlama mesajları burada!

Aşure Günü selamlaşma mesajları... Muharrem ayının 10'uncu gününe tekabül eden Aşure Günü, Hz. Muhammed'in s.a.v.) oruç tutmayı tavsiye ettiği mübarek günlerin arasında yer alıyor. Peygamberlerin hayatına dair önemli hadiselerin yaşandığı Muharrem ayını anmak isteyen vatandaşlar, en güzel Aşure Günü mesajlarını araştırmaya başladı. İşte 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü selamlaşma ve kutlama mesajları...

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Aşure Günü selamlaşma mesajları: 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü kutlama mesajları burada!

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2021

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

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Aşure Günü selamlaşma mesajları: 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü kutlama mesajları burada!

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

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Aşure Günü selamlaşma mesajları: 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü kutlama mesajları burada!

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

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Aşure Günü selamlaşma mesajları: 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü kutlama mesajları burada!

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

"Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız,çünkü o, Allah'ü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür. O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir." (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)