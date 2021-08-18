Aşure Günü selamlaşma mesajları: 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü kutlama mesajları burada!

Aşure Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam aleminin heyecanla beklediğiAşure Günü bugün itibarıyla idrak ediliyor. Aşura Günü'nün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresi'nin "On geceye yemin olsun" mealindeki ikinci ayetinin tefsirinden öğrenilmektedir. Aşure Günü ile ilgili en güzel mesajları sizler için sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2021 en güzel ve anlamlı Aşure Günü selamlaşma ve kutlama mesajları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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