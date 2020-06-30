ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?

ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. ŞOK çarşamba indirimlerinde sürpriz ürünler bulunuyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Cif krem temizleyici 16,50 yerine 11,00 TL'ye satılacak. 20 TL'lik Colgate Ağız Bakım alışverişine 15 TL değerinde D&R hediye çeki verilecek. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 18:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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