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ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?

ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. ŞOK çarşamba indirimlerinde sürpriz ürünler bulunuyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Cif krem temizleyici 16,50 yerine 11,00 TL'ye satılacak. 20 TL'lik Colgate Ağız Bakım alışverişine 15 TL değerinde D&R hediye çeki verilecek. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 18:03
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ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?

ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Temmuz ayının ilk aktüel ürünler kataloğunu satışa çıkaracak olan ŞOK marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
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ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
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ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
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ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?