ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK'ta bu hafta neler var? 31 Mart 2021 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta Ramazan ayına özel sürpriz ürünler yer alıyor. Ramazan şerbeti, hurma çeşitleri, tatlı çeşitleri, kuruyemiş çeşitleri, bakliyat ürünleri, temizlik ve bakım ürünleri, züccaciye, tekstil gibi birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 08:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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