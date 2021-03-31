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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK'ta bu hafta neler var? 31 Mart 2021 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta Ramazan ayına özel sürpriz ürünler yer alıyor. Ramazan şerbeti, hurma çeşitleri, tatlı çeşitleri, kuruyemiş çeşitleri, bakliyat ürünleri, temizlik ve bakım ürünleri, züccaciye, tekstil gibi birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu... Giriş Tarihi: 31.03.2021 08:41
ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Her hafta çarşamba günü indirimli ürünleri müşterilerin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta Ramazan ayına özel ürünleri satışa çıkardı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı ŞOK kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK müşterilerini neler bekliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mis Ramazan Şerbeti
Altın Yaprak Gül Suyu Ramazan Güllaç Tunus Hurması Medjoul Hurması İran Rabbi Hurması Ramazan Kalburabastı Ramazan Şekerparesi Mühür Kemalpaşa Mühür Kızarmış Tel Kadayıf Mühür Porsiyon Kadayıf Muhallebilik Kadayıf
25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE FIRSAT
Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü
SuperFresh Pizza King
Amigo Gün Kurusu
Amigo Kuru Kayısı Amigo Antep Karası Üzüm Amigo Kuru Üzüm Amigo Badem İçi Amigo Baklavalık Ceviz Gürsoy Kıyılmış İç Fındık
Piyale İrmik Helvası
Piyale Trileçe Piyale Revani Piyale Puding Koska Tahin Helvası Barilla Makarna Sarı Mercimek