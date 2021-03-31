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Haberler Galeri ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK'ta bu hafta neler var? 31 Mart 2021 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta Ramazan ayına özel sürpriz ürünler yer alıyor. Ramazan şerbeti, hurma çeşitleri, tatlı çeşitleri, kuruyemiş çeşitleri, bakliyat ürünleri, temizlik ve bakım ürünleri, züccaciye, tekstil gibi birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 08:41
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ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Her hafta çarşamba günü indirimli ürünleri müşterilerin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta Ramazan ayına özel ürünleri satışa çıkardı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı ŞOK kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK müşterilerini neler bekliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var?

Mis Ramazan Şerbeti
Altın Yaprak Gül Suyu
Ramazan Güllaç
Tunus Hurması
Medjoul Hurması
İran Rabbi Hurması
Ramazan Kalburabastı
Ramazan Şekerparesi
Mühür Kemalpaşa
Mühür Kızarmış Tel Kadayıf
Mühür Porsiyon Kadayıf
Muhallebilik Kadayıf

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ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var?

25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE FIRSAT

Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü

SuperFresh Pizza King

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ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var?

Amigo Gün Kurusu
Amigo Kuru Kayısı
Amigo Antep Karası Üzüm
Amigo Kuru Üzüm
Amigo Badem İçi
Amigo Baklavalık Ceviz
Gürsoy Kıyılmış İç Fındık

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ŞOK 31 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel sürpriz ürünler! ŞOK'ta bu hafta neler var?

Piyale İrmik Helvası
Piyale Trileçe
Piyale Revani
Piyale Puding
Koska Tahin Helvası
Barilla Makarna
Sarı Mercimek