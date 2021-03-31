Böylesini ilk kez göreceksiniz! Köylüler yakaladı! Nesli tükenmekte! O ilimizde bahçeye düştü

Son dakika | Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok tür Türkiye'de kendini gösterdi. Fotokapanlara takılan bu hayvanlar görenleri şaşkına çevirdi. Son olarak Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü sakinlerinden bir vatandaş, hayatında ilk kez gördüğü bir kuş yakaladı. Şimdiye kadar görünen bir tür olmadığını fark eden vatandaş yetkililere durumu haber verdi. Uzman ismin kontrol ettiği kuşun, nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu olduğu anlaşıldı.