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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Böylesini ilk kez göreceksiniz! Köylüler yakaladı! Nesli tükenmekte! O ilimizde bahçeye düştü Böylesini ilk kez göreceksiniz! Köylüler yakaladı! Nesli tükenmekte! O ilimizde bahçeye düştü
Son dakika | Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok tür Türkiye'de kendini gösterdi. Fotokapanlara takılan bu hayvanlar görenleri şaşkına çevirdi. Son olarak Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü sakinlerinden bir vatandaş, hayatında ilk kez gördüğü bir kuş yakaladı. Şimdiye kadar görünen bir tür olmadığını fark eden vatandaş yetkililere durumu haber verdi. Uzman ismin kontrol ettiği kuşun, nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu olduğu anlaşıldı.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:42
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olan çok sayıda canlı türü, Türkiye'de yüzünü gösterdi. Erzurum'da bir vatandaş bahçesinde bulduğu kuş, bunun son örneği oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Osman Özdemir, "
Geçen yılda bu kuştan geldi bahçeye kondu. Bu sene yine bir kuş geldi yere düştü, başka yırtıcı kuşlar mı kovaladı nedense sarhoş gibiydi. Dün akşamdan beri içerde muhafaza ettim. Hiçbir şeyde yediremedim öylece de duruyor. Ne yediğini de bilmiyorum ki ona göre yedireyim. Şuan için canlı her hangi bir yerinde kırığı çıkığı yok" dedi.
86 yaşındaki Ali Özdemir, "
Böyle bir kuşu ilk defa görüyorum. Nereden geldiğini de bilmiyorum" dedi. Oltu'da özel Veteriner Hekim Selim Çelik ise " Duyarlı bir vatandaşımız tarafından getirilen Balaban kuşunu kontrol ettik her hangi bir sorunu yok milli parklardaki veteriner hekim arkadaşa teslim edeceğiz. Duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz" dedi. İŞTE TÜRKİYE'DEKİ YABAN HAYATINDAN İLK KEZ GÖRECEĞİNİZ O GÖRÜNTÜLER Türkiye'de doğaya yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı.