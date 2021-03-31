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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Shane Frederick'in geliştirdiği dünyanın en kısa IQ testi sosyal medyayı salladı. Bilim insanı bu testi, farklı alanlardan farklı eğitim düzeyine sahip 3 bin kişide denedi. Aralarından sadece yüzde 17'si başarılı oldu.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 06:25
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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!

İngiliz Mirror gazetesinin aktardığına göre, Bilişsel Yansıma Testi (CRT) olarak adlandırılan test 2005 yılında geliştirildiyse de internette yeni yayınlandı.

Testin soruları şöyle:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!

1. Bir tenis raketi ile bir topun toplam fiyatı 1.10 dolar. Raket toptan 1 dolar daha pahalı. Topun fiyatı ne?

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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!

2. 5 adet makine 5 dakikada 5 adet alet üretiyor. 100 adet makine 100 adet aleti kaç dakikada üretir?

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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!

3. Bir gölün yüzeyinde zambak yaprağı var ve her gün bu yaprak, bir gün önceki haline göre iki kat daha fazla alan kaplayacak şekilde büyüyor. Yaprağın gölün bütün yüzeyini kaplaması 48 gün sürüyorsa gölün yarısını kaç günde kaplar?

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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!

Bilim insanı bu testi, farklı alanlardan farklı eğitim düzeyine sahip 3 bin kişide denedi. Aralarından sadece yüzde 17'si başarılı oldu.

Soruların ancak ilk bakışta basit göründüğü uyarısında bulunan profesör, ne kadar kulağa basit gelse de akla gelen ilk yanıttan vazgeçmeyi tavsiye ediyor.