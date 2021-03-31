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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Shane Frederick'in geliştirdiği dünyanın en kısa IQ testi sosyal medyayı salladı. Bilim insanı bu testi, farklı alanlardan farklı eğitim düzeyine sahip 3 bin kişide denedi. Aralarından sadece yüzde 17'si başarılı oldu.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 06:25
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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!
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ABD’li profesör hazırladı! Sosyal medyayı sallayan dünyanın en kısa IQ testi!