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Haberler Galeri ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Cuma hangi ürünler var?

ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Cuma hangi ürünler var?

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? 29 Ocak tarihli ŞOK kampanyaları başladı. Bu hafta tencere seti, züccaciye ürünleri, çift kişilik yatak örtüsü, camlı sarkıt avize, ütü masası, damla desen büyük yuvarlak sepet, keçeli ütü masası kılıfı, kadın viskon rivanalı tek alt, kadın kürklü tek alt, çift kişilik çarşaf gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 29.01.2021 08:40
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ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Cuma hangi ürünler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimli ürünlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 29 Ocak aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Cuma hangi ürünler var?

7 Parça Tencere Seti

• 4 mm Ezme

• İç ve dış granit kaplama

• Bakalit kulp

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ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Cuma hangi ürünler var?

Tezgah Üstü Tabaklık

Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı

2'li Süzgeçli Kase Set

Süzgeçli Fresh Saklama Kabı

Tezgah Üstü Havluluk

3'lü Meşrubat Bardağı

3'lü Fırın Sütlaç Kasesi

Toprak GüveçTencere

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ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Cuma hangi ürünler var?

25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Finish Hepsi Bir Arada Tablet

Activex Antibakteriyel Islak Havlu

Selin Limon Kolonyası

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ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Cuma hangi ürünler var?

Dik Süpürge

•Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi

•Motor koruma filtresi

•5 m kablo uzunluğu

•6 m çalışma yarıçapı