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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri En şık cuma mesajları: 29 Ocak en güzel, anlamlı ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar En şık cuma mesajları: 29 Ocak en güzel, anlamlı ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında ilk sırada geliyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günde, vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için en şık cuma mesajlarını araştırıyor. Ocak ayının son cuması için hazırlıklar sürerken, paylaşılabilecek en güzel ve resimli cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. İşte 2021'e özel sosyal medya ya da SMS olarak gönderilebilecek resimli ve yazılı cuma mesajları... Giriş Tarihi: 29.01.2021 08:58
Cuma mesajları... En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde tebessüm yaratmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en şık cuma mesajlarını araştırıyor. Bu mübarek cuma gününde sizler için hazırladığımız sayfamızı inceleyerek en güzel cuma mesajları içeriklerine ulaşabilir, resimli ya da yazılı cuma mesajı seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. İşte 2021 en güzel cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021
Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.
Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun. Amin!
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı cumalar.
'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.