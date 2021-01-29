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Yere düşen sahibini öldürdü! O dünyanın en tehlikeli kuşu

Dünyanın en tehlikeli kuşu olarak bilinen Cassowary dehşet saçtı. Yere düşen sahibini öldüren kuş herkesi dehşete düşürdü. ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olay görenlerin kanını dondurdu. 75 yaşındaki Marvin Hajos, beslediği Cassowary türü bir kuş tarafından öldürüldü.

Giriş Tarihi: 29.01.2021 05:40
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Yere düşen sahibini öldürdü! O dünyanın en tehlikeli kuşu

Dünyanın en tehlikeli kuşu olarak bilinen Cassowary, ABD'nin Florida eyaletinde, 75 yaşındaki sahibi ölümüne sebep oldu. Ayağı kayıp düşen Hajos, Cassowary'nin saldırısına uğradı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.

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Yere düşen sahibini öldürdü! O dünyanın en tehlikeli kuşu

Peki Cassowary kuşu nedir? İşte detaylar...

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Yere düşen sahibini öldürdü! O dünyanın en tehlikeli kuşu

CASSOWARY KUŞU NEDİR?

Casuarius cinsine ait olan Cassowary kuşu Avusturalya ve Yeni Gine ormanlarında görülür, oldukça iridir, uçamaz ancak çok tehlikelidir. Görünüşünden deve kuşu cinsinden olduğunu düşünmeniz normaldir; öyle ki büyük taksonom Carl von Linneaus da onları 1758 yılında Struthio casuarius, yani devekuşları cinsine (Struthio) dahil etmiştir.

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Yere düşen sahibini öldürdü! O dünyanın en tehlikeli kuşu

Ancak sonradan bu canlıların sanılandan daha uzak akraba oldukları anlaşılmıştır ve Casuarius isimli ayrı bir cinse ayrılmışlardır. Devekuşları ile cassowariler, emular, kiwiler ve rhealar ile birlikte "ratitler", yani uçamayan kuşlar infrasınıfındandır.

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Yere düşen sahibini öldürdü! O dünyanın en tehlikeli kuşu

Aslında devekuşlarının boyu daha uzundur; ancak cassowary, Avusturalya'nın en ağır kuşudur ve dünyada da ikinci sıradaki en ağır kuştur. Uzaktan bakıldıklarında kıla benzeyen ama kıl olmayan tüylere sahiptirler (kıllar Memeliler Sınıfı'nın, tüyler Kuşlar Sınıfı'nın ayırt edici özelliğidir).