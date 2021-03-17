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Haberler Galeri ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları dolu dolu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları dolu dolu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK çarşamba indirimleri neler? ŞOK marketlerin her hafta çarşamba günleri satışa çıkardığı kampanyalı ürünler listesi belli oldu. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, her kategoriden ürünü indirimli listeye ekledi. 17 Mart tarihli kampanya listesini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK marketlerde haftanın kampanyaları neler? İşte 17 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirim listesi...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 09:13
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ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları dolu dolu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 17 Mart indirimleri neler? Çarşamba kampanyalarını merakla bekleyen vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu araştırıyor. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu ŞOK 17 Mart kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Gıdadan temizlik ürünlerine, hırdavattan tekstil ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. İşte 17 Mart 2021 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları dolu dolu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

First Sensations 2'li Paket

Nescafe 3in 1 Sütlü Köpüklü 20'li Kavanoz

Sana Margarin

  • 3
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ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları dolu dolu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

Omo Toz Deterjan

• 7,5 kg

  • 4
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ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları dolu dolu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

Nivea Men Deodorant

Bioblas Şampuan Çeşitleri

SleepySensitive Islak Havlu 90'lı

  • 5
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ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları dolu dolu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

Prima Günlük Rahatlık

• Maxi 27'li/Junior 21'li/Extra large 17'li

26,90 TL