ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları dolu dolu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK çarşamba indirimleri neler? ŞOK marketlerin her hafta çarşamba günleri satışa çıkardığı kampanyalı ürünler listesi belli oldu. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, her kategoriden ürünü indirimli listeye ekledi. 17 Mart tarihli kampanya listesini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK marketlerde haftanın kampanyaları neler? İşte 17 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirim listesi...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL