Duvarın arkasından çıkanlar şoke etti! Termal kamera ile tespit ettiler...

50 yıldır evde giderek çoğalan sürünün sesini, evin sahiplerinden Stephen duymuş ve Arılara Fısıldayan Adam'dan yardım istemişti. Gelen ekip ilk önce termal kamera ile arı sürüsünün olduğu bölgeyi tespit etti. Termal kamera ile arıların toplandığı bölge hemen belli oldu.