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Son dakika: Ankara'da kar sürprizi! Beyaz örtüyle kaplandı

Son dakika haberi.... Başkent'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 09:14
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Son dakika: Ankara'da kar sürprizi! Beyaz örtüyle kaplandı

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Son dakika: Ankara'da kar sürprizi! Beyaz örtüyle kaplandı

Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı.

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Son dakika: Ankara'da kar sürprizi! Beyaz örtüyle kaplandı

Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

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Son dakika: Ankara'da kar sürprizi! Beyaz örtüyle kaplandı

İşte Ankara'dan kar manzaraları...

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Son dakika: Ankara'da kar sürprizi! Beyaz örtüyle kaplandı