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Haberler Galeri ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları neler?

ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları neler?

ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta sonu hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyordu. Tekli dolap ışığı, led string aydınlatma, vantilatör, oyuncak çeşitleri gibi ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? ŞOK 11 Temmuz kampanyaları neler? İşte ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 18:13
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ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları neler?

ŞOK aktüel 11 Temmuz kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin hafta sonu indirimleri heyecanla bekleniyordu. Çarşamba ve cumartesi günleri yayımlanan aktüel ürünler kataloğunun bu hafta sonu listesi merak ediliyordu. Birbirinden farklı ŞOK 11 Temmuz indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları neler?

Led StringAydınlatma10'lu

• 170 cmï 2AA pil ile çalışır

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ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları neler?

Tekli Dolap Işığı

• Mıknatıslı, cırt bantlı, duvar askılı

• 3xAAA pil ile çalışır

• Taşınabilir, portatif

• 4,5v / 2w / 160lm

• 8000KBeyaz ışık

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ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları neler?

A6 Işıklı Harfli Pano

• 15x10,5 cm

• 65 adet çıkartılabilen harf

• Matsiyah dış çerçevesi ve parlak, tasarruflu led ışığ

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ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları neler?

Kadın/Erkek Plaj Terlik

• 36-44 Numara aralığında

Çocuk Plaj Terlik

• 30-35 Numara aralığında