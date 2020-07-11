ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

ŞOK marketlerde hafta sonu indirimleri neler? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, yayımladığı 11 Temmuz kataloğu ile indirimli ürünleri duyurmuştu. 11 Temmuz kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını görüyoruz. ŞOK müşterileri için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Peki, ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler var? İşte ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...