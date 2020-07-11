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ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler
ŞOK 11 Temmuz indirimleri başladı. Led string aydınlatma, tekli dolap ışığı, A6 ışıklı harfli pano, vantilatör, kadın/erkek plaj terliği, kadın/erkek tek alt, jakarlı plaj havlusu, oyuncak çeşitleri, bakım ürünleri gibi birçok ürün bu katalgoda yer alıyor. ŞOK hafta sonu fırsatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği 11 Temmuz aktüel ürünler listesi...
Giriş Tarihi: 11.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 09:25
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