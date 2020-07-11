11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

ŞOK 11 Temmuz indirimleri başladı. Led string aydınlatma, tekli dolap ışığı, A6 ışıklı harfli pano, vantilatör, kadın/erkek plaj terliği, kadın/erkek tek alt, jakarlı plaj havlusu, oyuncak çeşitleri, bakım ürünleri gibi birçok ürün bu katalgoda yer alıyor. ŞOK hafta sonu fırsatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği 11 Temmuz aktüel ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 09:25
  • 1
  • 13
ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

ŞOK marketlerde hafta sonu indirimleri neler? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, yayımladığı 11 Temmuz kataloğu ile indirimli ürünleri duyurmuştu. 11 Temmuz kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını görüyoruz. ŞOK müşterileri için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Peki, ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler var? İşte ŞOK 11 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

Led StringAydınlatma10'lu

• 170 cmï 2AA pil ile çalışır

  • 3
  • 13
ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

Tekli Dolap Işığı

• Mıknatıslı, cırt bantlı, duvar askılı

• 3xAAA pil ile çalışır

• Taşınabilir, portatif

• 4,5v / 2w / 160lm

• 8000KBeyaz ışık

  • 4
  • 13
ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

A6 Işıklı Harfli Pano

• 15x10,5 cm

• 65 adet çıkartılabilen harf

• Matsiyah dış çerçevesi ve parlak, tasarruflu led ışığ

  • 5
  • 13
ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler

Kadın/Erkek Plaj Terlik

• 36-44 Numara aralığında

Çocuk Plaj Terlik

• 30-35 Numara aralığında