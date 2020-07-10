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Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
Ayasofya fotoğrafları ve tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'ı fethetmesiyle cami olarak yeniden düzenlenmişti. Peki, Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 17:28
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