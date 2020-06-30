Evinin bodrumunda bulmuştu! Hangi hayvana ait olduğu belli oldu

Kayseri'de, kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil dedi.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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