28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli! 

Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli! 

Siyah ocaklar, mutfakta şıklık ve modern bir görünüm sağlasa da, temizliği sıklıkla zor ve zahmetli olabilir. Siyah ocak yüzeyinde biriken yağ lekeleri ve toz kalıntıları, ne kadar silinse de bazen tam olarak geçmez. Ancak bu pratik yöntem sayesinde siyah ocaklarınızı ışıl ışıl parlatmanız mümkün. Temizlik işlemini kolaylaştırmak ve ocak yüzeyini parlak tutmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 07:57
  • 1
  • 6
Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!

Ankastre ocaklar, modern mutfakların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve tercih edilme nedenlerinden biri şık ve şık görünümleridir. Genellikle beyaz, gri ve siyah renklerde bulunan ankastre ocaklar, mutfak dekorasyonuna uyum sağlayabilme özelliğiyle dikkat çeker. Ancak siyah ankastre ocakları tercih eden kişilerin karşılaştığı en büyük zorluk, temizlik sorunudur. Siyah ocak yüzeyine yapışan toz ve sıçrayan yağ lekeleri hemen göze çarpar ve temizlikleri diğer renklere nazaran daha hassas bir süreç gerektirebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!

Siyah ocak yüzeyinde biriken toz ve yağ kalıntılarını temizlemek genellikle zorlu bir iş olabilir. Piyasada bulunan bazı ocak temizleme ürünleri istenen etkiyi sağlamadığında, çoğumuz doğal temizlik yöntemlerine başvurmayı tercih ederiz. İşte siyah ocak temizliği için etkili olan ve kolayca uygulanabilen bir doğal yöntem:

  • 3
  • 6
Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!

🔥Öncelikle ocağınızın gaz vanasını ve fişini çekmeyi unutmayın.

  • 4
  • 6
Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!

💧 Ocak ızgaralarını alın ve bulaşık deterjanlı sıcak suya batırın. Ocağın üstünü bir bezle temizleyin. Ardından ocağın üzerine karbonat serpiştirin. Bir müddet beklettikten sonra ocağın üstünü mikrofiber bezle ya da nemli bir kağıt havluyla, yumuşak ve dairesel hareketlerle ovalayın.

  • 5
  • 6
Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!

💦Daha sonra ocağın üzerinde bulunan karbonatın üzerine bir miktar sirke dökün. Sirke ve kabartma tozu karışımının köpürmesini sağlayın, çünkü bu, siyah ocağınızın üstündeki lekelerin çıkarılmasına yardımcı olacaktır.