Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!

Siyah ocaklar, mutfakta şıklık ve modern bir görünüm sağlasa da, temizliği sıklıkla zor ve zahmetli olabilir. Siyah ocak yüzeyinde biriken yağ lekeleri ve toz kalıntıları, ne kadar silinse de bazen tam olarak geçmez. Ancak bu pratik yöntem sayesinde siyah ocaklarınızı ışıl ışıl parlatmanız mümkün. Temizlik işlemini kolaylaştırmak ve ocak yüzeyini parlak tutmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.