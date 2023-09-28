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Çamaşırlarınız ütülemeye gerek kalmadan jilet gibi olacak! Kırışıklıklara kurtulmak meğer bu kadar kolaymış!

Ütü yapmak, pek çok kişi için zaman alıcı ve zahmetli bir iş olabilir, özellikle de sıcak yaz aylarında. Ancak kıyafetlerin pürüzsüz ve düzgün görünmesi her zaman önemlidir. Ütüden daha basit ve pratik bir yöntemle kıyafetlerinizi jilet gibi yapmanız mümkün. Bu yöntem, özellikle acil durumlarda veya ütü yapma imkanınızın olmadığı zamanlarda kurtarıcı olabilir. İşte bu pratik yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 08:24
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Çamaşırlarınız ütülemeye gerek kalmadan jilet gibi olacak! Kırışıklıklara kurtulmak meğer bu kadar kolaymış!

Kıyafetlerin kırışık ve kirli görünmesi, giyim konusunda herkesin dikkat ettiği bir konudur. Ancak ütü yapmak, özellikle sıcak yaz aylarında, pek çok kişi için hoşnutsuzluk yaratan bir görevdir. Kavurucu sıcaklar altında ütü yapmak, birçok insan için rahatsız edici bir deneyim olabilir. Ancak kıyafetlerinizi düzeltmek ve kusursuz bir görünüm elde etmek için çok pratik bir yöntem bulunmaktadır. Bu yöntem sayesinde kıyafetlerinizi ütüleme zahmeti olmadan jilet gibi yapabilirsiniz.

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Çamaşırlarınız ütülemeye gerek kalmadan jilet gibi olacak! Kırışıklıklara kurtulmak meğer bu kadar kolaymış!

Çamaşır kurutma makinenizin içine bir iki küp buz atın. Buz küpleri eriyip buhara dönüşecek ve bu da giysilerdeki kırışıklıkları gidermeye yardım edecek. Ütüleme yapmadan önce kıyafetlerinizi banyoda asın ve sıcak bir duş alın. Buhar, kıyafetlerinize nüfuz edecek ve kırışıklıkları hafifletecektir. Daha sonra kıyafetleri hemen ütüleyebilirsiniz.

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Çamaşırlarınız ütülemeye gerek kalmadan jilet gibi olacak! Kırışıklıklara kurtulmak meğer bu kadar kolaymış!

Ütüleme spreyi, kırışıklıkları hızlı bir şekilde açmanıza yardımcı olur. Spreyi kıyafetinizin üzerine püskürtün ve ardından ütüyü geçirin. Ütüleme spreyi kırışıklıkların ütüyle daha kolay düzelmesini sağlar.

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Çamaşırlarınız ütülemeye gerek kalmadan jilet gibi olacak! Kırışıklıklara kurtulmak meğer bu kadar kolaymış!

Malzemeler

📌2 bardak su

📌1 tatlı kaşığından az elma sirkesi

📌1 tatlı kaşığından az saç kremi

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Çamaşırlarınız ütülemeye gerek kalmadan jilet gibi olacak! Kırışıklıklara kurtulmak meğer bu kadar kolaymış!

Yapılışı

Vermiş olduğumuz malzemelerin hepsini sprey şişesinin içerisinde karıştırın. Ardından kırışık olan kıyafetlerinizin üzerine spreyi sıkın. Birkaç defa çamaşırı sallayın.