Sadece kimlikle gidiliyor! Türkiye’den vize yok pasaport yok! İşte gidilebilecek o ülkeler...

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.