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Sadece kimlikle gidiliyor! Türkiye'den vize yok pasaport yok! İşte gidilebilecek o ülkeler...

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni tatil rotaları oluşturuluyor. Vatandaşlar vize ve pasaport olmadan gidilebilecek ülkeleri de merak ediyor. Yurt dışı için tatil planı yapanlar vize ve pasaport olmadan gidilecek ülkeleri araştırıyor. Türkiye'den onlarca ülkeye vize olmadan seyahat edilebiliyor. Peki Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Hangi ülkeler Türkiye'den pasaport ve vize istemiyor? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...

Giriş Tarihi: 28.09.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 06:50
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Sadece kimlikle gidiliyor! Türkiye’den vize yok pasaport yok! İşte gidilebilecek o ülkeler...

Kış ayları yaklaştı. Tatil ve yurt dışı planları da başladı.

Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz ve pasaportsuz gidilebiliyor?

İşte o liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadece kimlikle gidiliyor! Türkiye’den vize yok pasaport yok! İşte gidilebilecek o ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada bir ülkeye daha seyahatte yeni dönemin başladığı duyuruldu. Buna göre Tük vatandaşları bir ülkeye daha sınır kapılarında vize alarak seyahat edebilecek.

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Sadece kimlikle gidiliyor! Türkiye’den vize yok pasaport yok! İşte gidilebilecek o ülkeler...

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

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Sadece kimlikle gidiliyor! Türkiye’den vize yok pasaport yok! İşte gidilebilecek o ülkeler...

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

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Sadece kimlikle gidiliyor! Türkiye’den vize yok pasaport yok! İşte gidilebilecek o ülkeler...

Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz