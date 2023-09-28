28 Eylül 2023, Perşembe
Sadece kimlikle gidiliyor! Türkiye'den vize yok pasaport yok! İşte gidilebilecek o ülkeler...
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni tatil rotaları oluşturuluyor. Vatandaşlar vize ve pasaport olmadan gidilebilecek ülkeleri de merak ediyor. Yurt dışı için tatil planı yapanlar vize ve pasaport olmadan gidilecek ülkeleri araştırıyor. Türkiye'den onlarca ülkeye vize olmadan seyahat edilebiliyor. Peki Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Hangi ülkeler Türkiye'den pasaport ve vize istemiyor? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...
Giriş Tarihi: 28.09.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 06:50
- 1
- 144
- 2
- 144
- 3
- 144
- 4
- 144
- 5
- 144