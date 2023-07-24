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Haberler Galeri Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...

Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...

Artan sıcaklarla birlikte sivrisineklerin rahatsız edici etkisi artış gösterdi. Özellikle Asya Kaplan sivrisinekleri, soktukları yerde ciddi kızarıklık ve kaşıntıya neden olmasıyla öne çıktı ve İstanbul gibi birçok ilde şikayetlere neden oldu. Peki, doğal yöntemlerle sivrisineklerden nasıl korunabiliriz? İşte sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak o yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 16:33
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Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...

Yaz ayının kabusuna dönüşen sivrisinek ve ısırıkları nedeniyle bunalan vatandaşlar buna bir çözüm arıyor. Sıcaklar sebebiyle pencere ve balkon kapılarının açık tutulması, bu canlıların içeriye girmesine önayak oluyor. Sivrisinek ısırıkları yüzünden kaşınmaktan helak olanlara müjdeli haberle geldik. Bu yöntem sayesinde yanınıza dahi yaklaşmayacaklar. İşte çözümü...

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Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...

SİVRİSİNEKLERİ HAYATINIZDAN SİLİP ATACAK YÖNTEM

Sivrisinekler, lavanta, nane, çay ağacı ve okaliptüs gibi uçucu yağları hoşlanmazlar ve bu yağları kullanarak onları kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Uçucu yağlarla elde edebileceğiniz karışımlar sayesinde sivrisineklerin evinize yaklaşmasını önleyebilirsiniz.

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Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...

Bu uçucu yağları su ile karıştırarak sprey kutusuna koyabilir ve odanıza sıkabilirsiniz. Bu sayede hoş kokulu bir ortam yaratırken sivrisineklerden uzak kalabilirsiniz.

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Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...

Yattığınız yere bu uçucu yağlardan birkaç damla damlatabilirsiniz. Yatak odanızı hoş kokulu bir şekilde korurken, sivrisineklerin sizi rahatsız etmesini engelleyebilirsiniz.

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Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...

Tütsü yakarak sinek ve diğer böceklerin evinizden uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemle, sivrisineklerin size rahatsızlık vermesini en aza indirebilirsiniz.