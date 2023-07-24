Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...

Artan sıcaklarla birlikte sivrisineklerin rahatsız edici etkisi artış gösterdi. Özellikle Asya Kaplan sivrisinekleri, soktukları yerde ciddi kızarıklık ve kaşıntıya neden olmasıyla öne çıktı ve İstanbul gibi birçok ilde şikayetlere neden oldu. Peki, doğal yöntemlerle sivrisineklerden nasıl korunabiliriz? İşte sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak o yöntem...