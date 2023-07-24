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Haberler Galeri Karpuz kabuklarını böyle pişirin çıtır çıtır tüketin! Tarifinizle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!

Karpuz kabuklarını böyle pişirin çıtır çıtır tüketin! Tarifinizle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi karpuz sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Kalın kabuğunun içinde sakladığı kırmızı, tatlı ve sulu meyvesiyle serinlik ve ferahlık sunan karpuz, sıcak günlerin en sevilen lezzetlerinden biri. Ancak kesilen karpuzların kabuğu genellikle çöpe atılıyor. Artık bu tarifle karpuz kabuklarına ikinci bir hayat verebilirsiniz. Mutfak hünerlerinizi ün kazandıracak lezzet tarifi haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:38
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Karpuz kabuklarını böyle pişirin çıtır çıtır tüketin! Tarifinizle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!

Yaz mevsiminin en sevilen meyvesi olan karpuz, sofralarımıza serinlik ve ferahlık katmaya devam ediyor. Ancak çoğu zaman kesilen karpuzların kabukları çöpe gitmektedir. Bu lezzetli tarifi bir kez denedikten sonra kabukları çöpe atmayı aklınıza bile getirmeyeceksiniz. İşte size ün getirecek gizle tarif...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karpuz kabuklarını böyle pişirin çıtır çıtır tüketin! Tarifinizle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!

Karpuz mevsimiyle birlikte sofraların baş tacı olan bu lezzetli meyveyi daha da değerlendirebilirsiniz! Karpuzun kalın kabuğu genellikle çöpe atılırken, artık bu tarifle ona ikinci bir hayat verebilirsiniz.

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Karpuz kabuklarını böyle pişirin çıtır çıtır tüketin! Tarifinizle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!

Karpuz kabuğunu atmayarak kendinize ve misafirlerinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Hiç fark etmeyeceğiniz bir tarifle karpuz kabuğundan lezzetli bir atıştırmalık hazırlamak mümkün! Sofralarınıza yeni bir tat katmak için işte o tarif...

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Karpuz kabuklarını böyle pişirin çıtır çıtır tüketin! Tarifinizle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!

Karpuz kabuğundan yapılan lezzetli ve pratik bir atıştırmalık olan kızarmış karpuz kabuğu tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

*Karpuz kabuğu dilimleri
*Ayçiçek yağı (kızartma için)
*2 yemek kaşığı un
*1 yemek kaşığı mısır nişastası
*Bir tutam tuz
*Karabiber
*Maden suyu

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Karpuz kabuklarını böyle pişirin çıtır çıtır tüketin! Tarifinizle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!

Tarifin Hazırlanışı:

*Karpuzun kabuklarını dikkatlice yıkayın ve yeşil kısmını soyarak sadece beyaz kısmı elde edin. Kabukları ince dilimler halinde kesin.
*Bir tavaya ayçiçek yağı ekleyin ve ısıtın.
*Bir kapta 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, bir tutam tuz ve karabiberi karıştırın. Maden suyunu ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.