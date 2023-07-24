Karpuz kabuklarını böyle pişirin çıtır çıtır tüketin! Tarifinizle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!

Yaz mevsiminin en sevilen meyvesi olan karpuz, sofralarımıza serinlik ve ferahlık katmaya devam ediyor. Ancak çoğu zaman kesilen karpuzların kabukları çöpe gitmektedir. Bu lezzetli tarifi bir kez denedikten sonra kabukları çöpe atmayı aklınıza bile getirmeyeceksiniz. İşte size ün getirecek gizle tarif...