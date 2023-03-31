Akbil kullananlar hemen yaptırsın! Görmezden gelen yolda kalacak! 3 yıl şartı getirdiler! Saat 23.59'a kadar yaptırmayan herkes...

Akbil kullanan İstanbullular için kritik tarih yaklaşıyor. Eğer toplu taşımayı düzenli kullanmıyorsanız akbilinizi 30 Nisan'a kadar basmanızda fayda var. İstanbulkart Sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmayan akbiller zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak. İşte detaylar...