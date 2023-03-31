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Haberler Galeri Akbil kullananlar hemen yaptırsın! Görmezden gelen yolda kalacak! 3 yıl şartı getirdiler! Saat 23.59'a kadar yaptırmayan herkes...

Akbil kullananlar hemen yaptırsın! Görmezden gelen yolda kalacak! 3 yıl şartı getirdiler! Saat 23.59'a kadar yaptırmayan herkes...

Akbil kullanan İstanbullular için kritik tarih yaklaşıyor. Eğer toplu taşımayı düzenli kullanmıyorsanız akbilinizi 30 Nisan'a kadar basmanızda fayda var. İstanbulkart Sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmayan akbiller zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:54
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Akbil kullananlar hemen yaptırsın! Görmezden gelen yolda kalacak! 3 yıl şartı getirdiler! Saat 23.59’a kadar yaptırmayan herkes...

3 yıldır kullanılmayan akbiller kullanıma kapatılacak. Eğer sıklıkla toplu taşıma kullanmayan biriyseniz yolda kalabilirsiniz. 30 Nisan'a kadar kullanılmayan kartlar iptal edilecek. Akbili içerisinde parası bulunanalar için son şans. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akbil kullananlar hemen yaptırsın! Görmezden gelen yolda kalacak! 3 yıl şartı getirdiler! Saat 23.59’a kadar yaptırmayan herkes...

Belbim, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek İstanbulkart Sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmayan İstanbulkartların zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacağını duyurdu.

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Akbil kullananlar hemen yaptırsın! Görmezden gelen yolda kalacak! 3 yıl şartı getirdiler! Saat 23.59’a kadar yaptırmayan herkes...

Belbim İstanbulkartlar hakkında sms ve mail ile kullanıcılara bilgilendirme yaptı.

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Akbil kullananlar hemen yaptırsın! Görmezden gelen yolda kalacak! 3 yıl şartı getirdiler! Saat 23.59’a kadar yaptırmayan herkes...

Yapılan açıklamaya göre, çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmamış (yükleme ya da ödeme yapılmamış) İstanbulkartlar zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak.

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Akbil kullananlar hemen yaptırsın! Görmezden gelen yolda kalacak! 3 yıl şartı getirdiler! Saat 23.59’a kadar yaptırmayan herkes...

Belbim 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceğini duyurdu.