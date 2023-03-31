Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde 3 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi! İfadeleri ortaya çıktı: Vicdanım rahat

"BURAYA KURBAN SEÇMEYE GELMEDİM"

Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "Ben gözümün önünde öldürülen anne ve babamın katilini net olarak teşhis ettim. Bir kurban seçmedim. Tutuklu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Osman ve Uğur Büyükşen de sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti.