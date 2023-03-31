31 Mart 2023, Cuma
Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde 3 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi! İfadeleri ortaya çıktı: Vicdanım rahat
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Metin ve Necla Büyükşen cinayeti davasında flaş gelişme yaşandı. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada 3 sanığa ikişer kez müebbet talebi geldi. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Abdullah Başdemir, "Mağduriyetim büyük. 2 senedir haksız yere cezaevindeyim" derken Esra Taş "Vicdanım rahat. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:12
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