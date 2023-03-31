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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde 3 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi! İfadeleri ortaya çıktı: Vicdanım rahat

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Metin ve Necla Büyükşen cinayeti davasında flaş gelişme yaşandı. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada 3 sanığa ikişer kez müebbet talebi geldi. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Abdullah Başdemir, "Mağduriyetim büyük. 2 senedir haksız yere cezaevindeyim" derken Esra Taş "Vicdanım rahat. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:12
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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde 3 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi! İfadeleri ortaya çıktı: Vicdanım rahat

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkında mütalaa verdi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile taraf avukatlarının yanı sıra Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen katıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde 3 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi! İfadeleri ortaya çıktı: Vicdanım rahat

"HAKSIZ YERE CEZAEVİNDEYİM"

Duruşmada söz verilen sanıklardan Başdemir, suçsuz olduğunu savunarak, "Ne kimseyi azmettirdim ne kimsenin evini araştırdım ya da adam gönderdim. Mağduriyetim büyük. 2 senedir haksız yere cezaevindeyim." dedi.

Sanık Çelik de kimseyi öldürmediğini, suçsuz olduğunu öne sürerek, mahkemenin uygun göreceği şekilde tahliyesini ve beraatini istedi.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde 3 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi! İfadeleri ortaya çıktı: Vicdanım rahat

"VİCDANIM RAHAT"

Sanıklardan Taş ise önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Ben bir insanı öldürebilecek ya da öldürtebilecek karakterde bir insan değilim. Vicdanım rahat. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde 3 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi! İfadeleri ortaya çıktı: Vicdanım rahat

"BURAYA KURBAN SEÇMEYE GELMEDİM"

Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "Ben gözümün önünde öldürülen anne ve babamın katilini net olarak teşhis ettim. Bir kurban seçmedim. Tutuklu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Osman ve Uğur Büyükşen de sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde 3 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi! İfadeleri ortaya çıktı: Vicdanım rahat

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayın maktul Metin Büyükşen'in oğlu ve geliniyle "mehir" anlaşmazlığından kaynaklandığı zannıyla soruşturmanın başlatıldığı, süreç içinde elde edilen delillerin sanık Esra Taş, Abdullah Başdemir ve Ertuğrul Çelik'i işaret ettiği belirtildi.

Mütaalada, "Hüseyin K. ve ailesine yönelik bir saldırı amaçlanırken katil zanlısının yanlışlıkla maktullerin evine girmiş olabileceği" yönündeki bilgiler üzerine soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.