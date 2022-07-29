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Sivas’ta gözü dönen anne 2 çocuğuna ızdırap çektirdi! Tokatladı, tekmeledi, yerden yere vurdu
Sivas'ta bir müddet önce kocası Furkan Yıldız'dan boşanan Eda Ö, çocuklarına şiddet göstermeye başladı. Bunu duyan Furkan Yıldız eve kamera yerleştirdi. Eda Ö'nün çocuklarına karşı şiddetini belgeleyen Furkan Yıldız görüntülerle beraber savcılığa giderek şikayetçi oldu. Eda Ö, gözaltına alınırken 2 çocuğu da devlet koruması altına alındı.