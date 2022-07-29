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Sivas’ta gözü dönen anne 2 çocuğuna ızdırap çektirdi! Tokatladı, tekmeledi, yerden yere vurdu

Sivas'ta bir müddet önce kocası Furkan Yıldız'dan boşanan Eda Ö, çocuklarına şiddet göstermeye başladı. Bunu duyan Furkan Yıldız eve kamera yerleştirdi. Eda Ö'nün çocuklarına karşı şiddetini belgeleyen Furkan Yıldız görüntülerle beraber savcılığa giderek şikayetçi oldu. Eda Ö, gözaltına alınırken 2 çocuğu da devlet koruması altına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 16:42
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Sivas’ta gözü dönen anne 2 çocuğuna ızdırap çektirdi! Tokatladı, tekmeledi, yerden yere vurdu

Sivas'ta bir müddet önce Eda Ö'den boşanan Furkan Yıldız, kendi çocuğu olan 2 yaşındaki Ö.E.Y ile eşinin eski kocasından olan 7 yaşındaki A.A.Y'nin anneleri tarafından dövüldüğünü öğrendi.

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Sivas’ta gözü dönen anne 2 çocuğuna ızdırap çektirdi! Tokatladı, tekmeledi, yerden yere vurdu

Bu durumun üzerine eve gizli kamera koyan Furkan Yıldız, Eda Ö'nün çocuklarına uyguladığı şiddeti kayda aldı.

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Sivas’ta gözü dönen anne 2 çocuğuna ızdırap çektirdi! Tokatladı, tekmeledi, yerden yere vurdu

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Eda Ö'nün çocuğuna bağırarak tokat attığı, tekmelediği, yerden yere vurduğu anlar görüntülere yansıdı.

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Sivas’ta gözü dönen anne 2 çocuğuna ızdırap çektirdi! Tokatladı, tekmeledi, yerden yere vurdu

2 yaşındaki kızının yanında 7 yaşındaki kızını defalarca döven cani annenin görüntüleri Büyük Sivas İnternet portalında yayınlandı.

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Sivas’ta gözü dönen anne 2 çocuğuna ızdırap çektirdi! Tokatladı, tekmeledi, yerden yere vurdu

MİNİCİK KIZINA "SENİ ÖLDÜRÜRÜM" TEHDİTLERİ YAĞDIRDI

Görüntülerle Eda Ö'nün kızına defalarca "Seni öldürürüm" dediği duyuluyor. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte birlikte anneye tepkiler ise çığ gibi büyüdü.