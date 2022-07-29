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Marmaris'te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve bir otele sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi. O noktada bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı. Vural Efecik yapılan çalışmaların ardından otelin tamamen tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 16:52
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Marmaris’te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

Marmaris'te 24 saatte 2. kez orman yangını çıktı. Marmaris'in İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Marmaris’te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

ALEVLER OTELE SIÇRADI

Orman yangını bölgede bulunan bir uygulama oteline sıçradı.

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Marmaris’te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

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Marmaris’te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Marmaris’te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

YANGINA 7 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE MÜDAHALE EDİYOR
7 helikopter 5 uçak yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin yerleşim yerline sıçradığı öğrenildi.