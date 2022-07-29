Marmaris'te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve bir otele sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi. O noktada bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı. Vural Efecik yapılan çalışmaların ardından otelin tamamen tahliye edildiği bilgisini paylaştı.