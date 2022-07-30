Kamerunlu Killo dünyasını kararttı! Eve gidip paketi açınca şoke oldu

Kendisini Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan Killo, Afrika'dan Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyip asansör firmasında çalışan Hasan Ö. adlı bir adama sosyal medya üzerinden ortaklık teklifi yaptı. Kamerunlu Killo, 4 bin 191 kilometre öteden kimyasal ilaçla parasını katlayacağını ve zenginliğin tadını çıkaracağını da söyledi. Afrikalı iş adamı yalanına inanan Hasan Ö. 35 bin euro (642 bin lira) kredi çekip bir otelde Killo'nun sözde kardeşine teslimat yaptı. Hasan Ö. ise yaşananların ardından hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...