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Kamerunlu Killo dünyasını kararttı! Eve gidip paketi açınca şoke oldu

Kendisini Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan Killo, Afrika'dan Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyip asansör firmasında çalışan Hasan Ö. adlı bir adama sosyal medya üzerinden ortaklık teklifi yaptı. Kamerunlu Killo, 4 bin 191 kilometre öteden kimyasal ilaçla parasını katlayacağını ve zenginliğin tadını çıkaracağını da söyledi. Afrikalı iş adamı yalanına inanan Hasan Ö. 35 bin euro (642 bin lira) kredi çekip bir otelde Killo'nun sözde kardeşine teslimat yaptı. Hasan Ö. ise yaşananların ardından hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2022 09:15
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Kamerunlu Killo dünyasını kararttı! Eve gidip paketi açınca şoke oldu

Geçen aylarda İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Asansör firmasında çalışan 40 yaşındaki Hasan Ö. geçen ay sosyal medya platformu Facebook'ta vakit geçirirken hesabına bir mesaj geldi. Mesajı kendisini Killo olarak tanıtan Kamerunlu bir iş adamı gönderdi.

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Kamerunlu Killo dünyasını kararttı! Eve gidip paketi açınca şoke oldu

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'den 4 bin 191 kilometre uzaklıkta olan Kamerun'da yaşayan kendisine Killo ismini veren bir kişi mesajla önce selam verip fotoğrafını attı, ardından İstanbul'da bulunan erkek kardeşi aracılığıyla Türkiye'de 2 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını söyledi.

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Kamerunlu Killo dünyasını kararttı! Eve gidip paketi açınca şoke oldu

Afrika'da bir asansör firması sahibi olduğunu anlatan Killo, Afrika'nın asansör için büyük bir pazarı olduğunu da ekleyerek ortalık teklif etti. Miktarı duyan Hasan Ö. ise teklifi kabul etti.

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Kamerunlu Killo dünyasını kararttı! Eve gidip paketi açınca şoke oldu

"YOKSULLUĞU ASLA BİLMEYECEĞİZ"

Buraya kadar bir nebze makul olan olay teklifin kabul edilmesiyle akıl almaz bir boyuta evrildi. Aynı gün telefon numarasını da paylaşan Killo'ya Hasan Ö. karşılıklı konuşmayı teklif etti.

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Kamerunlu Killo dünyasını kararttı! Eve gidip paketi açınca şoke oldu

Ailesinin nasıl olduğunu sordu ve hayatlarının geri kalanında zenginliğin tadını çıkaracağını söyleyerek, "100 milyon Dolar getirmeyi başardık. Yoksulluğu asla bilemeyeceğiz" dedi.