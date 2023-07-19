19 Temmuz 2023, Çarşamba
Sivas’ta eğriliği ile tanınan tarihi minarenin kayıp yazıları “bisküviden” çıktı
Sivas'ta Selçuklu Devleti döneminde 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbeddin Melikşah'ın yaptırdığı tarihi Ulu Cami'nin minaresinden zamanla dökülen yazılar, 'bisküvi' olarak tabir edilen alt sıva kalıntılarından yola çıkılarak tespit edildi. Minarenin 3 ayrı kısmında yer alan yazıların tespiti ile minarenin restorasyon süreci için kritik bir nokta tamamlanmış oldu. İşte o kayıp yazılar...
Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:11
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19