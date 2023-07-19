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Sivas’ta eğriliği ile tanınan tarihi minarenin kayıp yazıları “bisküviden” çıktı

Sivas'ta Selçuklu Devleti döneminde 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbeddin Melikşah'ın yaptırdığı tarihi Ulu Cami'nin minaresinden zamanla dökülen yazılar, 'bisküvi' olarak tabir edilen alt sıva kalıntılarından yola çıkılarak tespit edildi. Minarenin 3 ayrı kısmında yer alan yazıların tespiti ile minarenin restorasyon süreci için kritik bir nokta tamamlanmış oldu. İşte o kayıp yazılar...

Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:11
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Sivas’ta eğriliği ile tanınan tarihi minarenin kayıp yazıları “bisküviden” çıktı

Selçuklu Devleti döneminde, 1196-1197 tarihlerinde inşa edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Ulu Cami'nin minaresi eğriliği ile biliniyor.

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Sivas’ta eğriliği ile tanınan tarihi minarenin kayıp yazıları “bisküviden” çıktı

Yıllardır eğik olmasına rağmen ayakta duran minarenin yüzey bezemelerinde dökülmeler olunca restorasyon kararı verildi.

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Sivas’ta eğriliği ile tanınan tarihi minarenin kayıp yazıları “bisküviden” çıktı

Ancak minarenin ilk yapıldığı zamanlarda şerefe altı, orta kuşak ve alt kaide kısmında bulunan, dönemin ustaları tarafından 'kufi' tekniği ile yazılan yazıların bir kısmının tamamen, bir bölümünün de kısmen döküldüğü tespit edildi.

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Sivas’ta eğriliği ile tanınan tarihi minarenin kayıp yazıları “bisküviden” çıktı

Bu yazıların orijinal hali ile yeniden tespiti için titiz bir çalışma başlatıldı. Dökülen yazıların alt kısmında yer alan ve 'bisküvi' diye tabir edilen harçlar incelendi.

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Sivas’ta eğriliği ile tanınan tarihi minarenin kayıp yazıları “bisküviden” çıktı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Toy ile Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Murat Topçu'nun çalışması ile döküntü ve eksik yazıların tümü ortaya çıkarıldı.