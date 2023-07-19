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'Makas' katliamında sürücünün ifadesi ortaya çıktı! Bakın yoluna neden devam etmiş
Türkiye'nin konuştuğu makas katliamında yeni gelişme yaşandı. İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada sürücü Yusuf İslam Koçak'ın ifadesine ulaşıldı. Koçak, kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 19.07.2023 12:36Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 12:36