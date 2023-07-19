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Haberler Galeri Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael’in cezası belli oldu

Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael’in cezası belli oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında flaş gelişme yaşandı. İçinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu davada enişte Tuncer Ustael bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ustael'in cezası belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 14:00
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Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael’in cezası belli oldu

Sanık Tuncer Ustael'e Melike Tahnal'ın öldürüldüğü iddiasına ilişkin "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi

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Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael’in cezası belli oldu

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael’in cezası belli oldu

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

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Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael’in cezası belli oldu

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, önceki beyanlarını yineleyerek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istedi.

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Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael’in cezası belli oldu

Tutuksuz sanık avukatları, beraat talebine yönelik mütalaaya katıldıklarını dile getirdi. Tuncer Ustael'in avukatı, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini aktararak, müvekkili için beraat talebinde bulundu.