Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael’in cezası belli oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında flaş gelişme yaşandı. İçinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu davada enişte Tuncer Ustael bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ustael'in cezası belli oldu. İşte detaylar...