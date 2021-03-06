Sivas’ta dananın kuyruk sokumundan yapılan pöçe yoğun talep

Evlerde de hanımlar pöçü temizleyip düdüklü tencerelerde pişirerek tüketebilirler. Suyu çorbalarda, yemeklerde kullanılırken eti de bütün yemeklerde kullanılabiliyor. Biz pandemi döneminden önce pöç yapmaya başladık. Maliyeti çok yüksek ama gerekli olan bir besin maddesi olduğu için bu pek de önemli olmuyor.