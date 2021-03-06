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Sivas’ta dananın kuyruk sokumundan yapılan pöçe yoğun talep

Sivas'ta dananın kuyruk sokumundan yapılan ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen pöç yemeği, müşteriler tarafından çok beğeniliyor. İçindeki kolajenle kalp ve damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ile eklem sorunlarına iyi geldiği kaydedilen pöç, özellikle bölgede sıklıkla tercih ediliyor. Pöç ustası Abdülkerim Yıldız, 'mucize' olarak nitelendirdiği çorbayı herkese tavsiye ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:00
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Sivas’ta dananın kuyruk sokumundan yapılan pöçe yoğun talep

Et ve Süt Kurumu'ndan 2018'de emekli olan Abdülkerim Yıldız (54) ve eşi Hatice Yıldız (54), KOSGEB'den aldıkları destekle kent merkezinde esnaf lokantası açarak, pöç yemeği ve çorbasıyla ünlendi.

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Sivas’ta dananın kuyruk sokumundan yapılan pöçe yoğun talep

Dananın kuyruğundan hazırlanan ve içindeki kolajen yapısıyla kalp ve damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ile özellikle eklem sorunlarına iyi geldiği belirtilen pöç yemeği, lezzetiyle de bilenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

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Sivas’ta dananın kuyruk sokumundan yapılan pöçe yoğun talep

Pöç, tüketildiği zaman uzun süre tok tutmasıyla da talep görüyor. Orta Anadolu'ya özgü bu yemeği kentte nadir tanıyan olduğunu belirten pöç ustası Abdülkerim Yıldız, 'mucize' olarak nitelendirdiği çorbayı herkese tavsiye ediyor.

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Sivas’ta dananın kuyruk sokumundan yapılan pöçe yoğun talep

Pöç yemeğini anlatan aşçı Abdülkerim Yıldız, "Pöç, büyükbaşın kuyruğudur. Kolajen deposu olan pöç, aynı zamanda eklem ağrıları, kırık, çıkık, cilt ve kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İnsanlar bunu akşamdan kelle fırınlarına verip sabah alıp tüketiyorlar.

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Sivas’ta dananın kuyruk sokumundan yapılan pöçe yoğun talep

Evlerde de hanımlar pöçü temizleyip düdüklü tencerelerde pişirerek tüketebilirler. Suyu çorbalarda, yemeklerde kullanılırken eti de bütün yemeklerde kullanılabiliyor. Biz pandemi döneminden önce pöç yapmaya başladık. Maliyeti çok yüksek ama gerekli olan bir besin maddesi olduğu için bu pek de önemli olmuyor.

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