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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Bugüne kadar keşfedilmemişti! O ilimizde bulundu! Bilim dünyası şokta! Adını bakın ne koydular? Son dakika | Bugüne kadar keşfedilmemişti! O ilimizde bulundu! Bilim dünyası şokta! Adını bakın ne koydular?
Son dakika haberi... Denizlerinde barındırdığı zengin canlı türleriyle bilinen Türkiye'de, bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bir keşif yapıldı. Bilim dünyası bugüne kadar keşfedilmemiş bir denizel yassı kurt türünü Sinop'ta buldu. Türün adı Sinop şehrine atfen "cryptocelis Sinopae" olarak belirlendi.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 09:56
Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun ve ekip arkadaşları Sinop Yarımadası ve civarında dağılım gösteren turbellaria/polycladida (yassı kurt) türleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda saptanan yassı kurt türlerinden bir tanesi bilim dünyası için ilk kez adlandırılıp tanımlandı. Sinop'ta bulunan türün adı cryptocelis Sinopae olarak belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR İLK KEZ SİNOP KIYILARINDA KEŞFEDİLDİ Yürütülen çalışmadan söz eden Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun, "Bu çalışma Sinop Yarımadası ve civarındaki istasyonları kapsayan bir çalışmaydı. Örnekler yürütücüsü olduğum bir TÜBİTAK projesi kapsamında toplandı.
Midye yatakları üzerinde yaşayan omurgasız canlıları tespit etmek için 5 istasyonda çalıştık. Biz söz konusu makalede polycladida (platyhelminthes - yassı kurtlar) türlerini yayınladık. Yassı kurtların tür çeşitliliğini incelerken bunlardan bir tanesinin şimdiye kadar tanımlanmış türlerden hiçbirine uymadığını fark ettik. Daha sonra meslektaşlarım Tunus'tan Dr. Mehrez Gammoudi ve Arjantin'den Dr. Verónica Natalia Bulnes ile inceleyerek bunun bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu tespit ettik.
Bu türü Sinop kıyılarından bulduğumuz için, ayrıca yıllardır Sinop'ta çalıştığım ve Sinop'u çok sevdiğim için, Sinop'a atfetmek istedik ve cryptocelis Sinopae olarak adlandırıp tanımlayarak bilim dünyasına kazandırdık" dedi.
Bulunan yeni türün özelliklerinden söz eden Doç. Dr. Kurt Coşkun, "İnsanların görebileceği boyutlarda değiller. Turbellaria türleri çok ufak birkaç milimetreden santimetrelere varacak boyutlardalar. Geneli çok ufak boyutlu olan deniz tabanında yaşayan türler. Bizim saptadığımız türün ilk tespit edildiği yer Sinop fakat öngörümüz bütün Karadeniz kıyılarında, en azından Karadeniz'in ekosistem rejimini düşündüğümüzde, ülkemizin Karadeniz kıyılarında dağılımı olabileceği yönünde" diye konuştu.
DAHA ÖNCE KAYDEDİLMEMİŞ 5 FARKLI TÜRE DE RASTLANDI Polycladida türleri ile ilgili çalışmaların Karadeniz için sınırlı sayıda ve yeni olduğunu belirten Doç. Dr. Kurt Coşkun, "Karadeniz'de Ukrayna ve Gürcistan'dan çalışmalar var. Bu bağlamda Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki ilk kapsamlı çalışma oldu. Yeni türün dışında 5 yassı kurt türünün daha saptandığı çalışmada echinoplana celerrima ve leptoplana mediterranea tüm Türkiye ve Karadeniz için, leptoplana tremellaris, prosthiostomum siphunculus ve pleioplana okusi ise Türkiye'nin Karadeniz kıyıları için ilk kez kaydedilmiş oldu" şeklinde konuştu.