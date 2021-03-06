Bu türü Sinop kıyılarından bulduğumuz için, ayrıca yıllardır Sinop'ta çalıştığım ve Sinop'u çok sevdiğim için, Sinop'a atfetmek istedik ve cryptocelis Sinopae olarak adlandırıp tanımlayarak bilim dünyasına kazandırdık" dedi.

Bulunan yeni türün özelliklerinden söz eden Doç. Dr. Kurt Coşkun, "İnsanların görebileceği boyutlarda değiller. Turbellaria türleri çok ufak birkaç milimetreden santimetrelere varacak boyutlardalar. Geneli çok ufak boyutlu olan deniz tabanında yaşayan türler. Bizim saptadığımız türün ilk tespit edildiği yer Sinop fakat öngörümüz bütün Karadeniz kıyılarında, en azından Karadeniz'in ekosistem rejimini düşündüğümüzde, ülkemizin Karadeniz kıyılarında dağılımı olabileceği yönünde" diye konuştu.