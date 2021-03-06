Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı

Endonezya'nın Borneo adasında yüzmek için nehre giren 8 yaşındaki çocuk timsaha yem oldu. Babası ile nehirde yüzen küçük çocuk birden dev timsahın saldırısına uğradı. Babası ise bu olay karşısında adeta dondu kaldı.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 06:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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