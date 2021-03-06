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Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı

Endonezya'nın Borneo adasında yüzmek için nehre giren 8 yaşındaki çocuk timsaha yem oldu. Babası ile nehirde yüzen küçük çocuk birden dev timsahın saldırısına uğradı. Babası ise bu olay karşısında adeta dondu kaldı.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 06:43
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Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı

Endonezya'nın Borneo Adası'nda kan donduran olay meydana geldi. Yüzmek için babasıyla nehre giren 8 yaşındaki çocuk birden ortalıktan kayboldu.

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Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı

Babasıyla nehirde yüzen 8 yaşındaki çocuk dev timsahın saldırısına uğradı.

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Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı

Baba timsahın bir anda yükselip çocuğunu yutması karşısında bir şey yapamadı. Acılı baba, timsahın arkasından yüzdü ancak yetişemedi.

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Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı

Kutai Timur bölgesindeki yerliler ertesi gün altı metrelik timsahı yakaladı ve içinde çocuğun cansız bedenini hayvanın karnını yarıp çıkardılar.

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Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı

YouTube'da yayınlanan videoda, kurtarma görevlilerinin çocuğun cansız bedeninin timsahın midesinden çıkarıldığı an ailesinin izleyip ağladığı görüldü.

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