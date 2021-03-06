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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı Dev timsah 8 yaşındaki yüzen çocuğu yedi! Cansız bedeni böyle çıkarıldı Endonezya'nın Borneo adasında yüzmek için nehre giren 8 yaşındaki çocuk timsaha yem oldu. Babası ile nehirde yüzen küçük çocuk birden dev timsahın saldırısına uğradı. Babası ise bu olay karşısında adeta dondu kaldı. Giriş Tarihi: 06.03.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 06:43
Endonezya'nın Borneo Adası'nda kan donduran olay meydana geldi. Yüzmek için babasıyla nehre giren 8 yaşındaki çocuk birden ortalıktan kayboldu.
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Babasıyla nehirde yüzen 8 yaşındaki çocuk dev timsahın saldırısına uğradı.
Baba timsahın bir anda yükselip çocuğunu yutması karşısında bir şey yapamadı. Acılı baba, timsahın arkasından yüzdü ancak yetişemedi.
Kutai Timur bölgesindeki yerliler ertesi gün altı metrelik timsahı yakaladı ve içinde çocuğun cansız bedenini hayvanın karnını yarıp çıkardılar.
YouTube'da yayınlanan videoda, kurtarma görevlilerinin çocuğun cansız bedeninin timsahın midesinden çıkarıldığı an ailesinin izleyip ağladığı görüldü.