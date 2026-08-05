Sokak ortasında eski sevgili dehşeti! Acılı babanın feryadı yürek dağladı: Ekmeğimizi paylaştığımız adam kızımı katletti

İstanbul Şişli'de nöbetçi eczaneden kardeşine ilaç alan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, kendisini takip eden eski erkek arkadaşı N.İ. tarafından sokak ortasında silahla vurularak katledildi. Saldırganın 2021 yılında başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı ve şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı. Acılı baba Turan Şahin, "Ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. 35 yaşındaki cani 26 yaşındaki kızımı aldı götürdü" diyerek isyan etti.

Olay dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada eski erkek arkadaşı genç kadının önünü kesti.

Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SABIKASI KABARIK Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan saldırganın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi.

"KIZIMA PLATONİK AŞIK OLUYOR"



Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan. Ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. 'Seviyorum' diyor. Tehditler şantajlar... Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü" dedi